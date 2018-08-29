Итальянский «Римини» стал первым клубом, купленным за криптовалюту
Представитель итальянской серии D «Римини» стал первым клубом в истории футбола, купленным за криптовалюту. Компания Quantocoin приобрела 25% акций клуба.
Представитель итальянской серии D «Римини» стал первым клубом в истории футбола, купленным за криптовалюту. Компания Quantocoin приобрела 25% акций клуба.
Как сообщает Football Italia, за последние 25 лет клуб трижды признавался банкротом. В прошлом сезоне «Римини» завоевал путевку в серию D. По данным Forbes, криптовалюта впервые в истории была использована при покупке акций клуба.
Партнер компании Пабло Дана считает, что использование криптовалюты может уменьшить коррупцию в футболе.