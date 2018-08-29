Экс-глава Южноамериканской конфедерации футбола приговорен к девяти годам тюрьмы

Источник: AFP 2018

Отмечается, что обвинение просило для Напоута 20 лет тюрьмы за взятки, которые он получал от компаний, претендовавших на покупку маркетинговых прав на крупные футбольные турниры. Защита настаивала на том, что роль чиновника в преступных схемах преувеличена.

Несколько высокопоставленных чиновников ФИФА, среди которых был Напоут, были арестованы в конце мая 2015 года в Цюрихе по подозрению в коррупции. В декабре 2017 года жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало 60-летнего Напоута виновным в сговоре с целью вымогательства, мошенничестве и отмывании денег.