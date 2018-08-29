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23:02 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-глава Южноамериканской конфедерации футбола приговорен к девяти годам тюрьмы

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Хуан Анхель Напоут приговорен судом в Нью-Йорке к девяти годам тюрьмы по делу о коррупции в ФИФА, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Источник: AFP 2018

Отмечается, что обвинение просило для Напоута 20 лет тюрьмы за взятки, которые он получал от компаний, претендовавших на покупку маркетинговых прав на крупные футбольные турниры. Защита настаивала на том, что роль чиновника в преступных схемах преувеличена.

Несколько высокопоставленных чиновников ФИФА, среди которых был Напоут, были арестованы в конце мая 2015 года в Цюрихе по подозрению в коррупции. В декабре 2017 года жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало 60-летнего Напоута виновным в сговоре с целью вымогательства, мошенничестве и отмывании денег.

По данным обвинения, Напоут с 2010 года получил взяток на общую сумму 10,5 миллиона долларов.

Коррупция в ФИФА. Расследование ФБР
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