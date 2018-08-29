Экс-глава Южноамериканской конфедерации футбола приговорен к девяти годам тюрьмы
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Хуан Анхель Напоут приговорен судом в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Хуан Анхель Напоут приговорен судом в
Отмечается, что обвинение просило для Напоута 20 лет тюрьмы за взятки, которые он получал от компаний, претендовавших на покупку маркетинговых прав на крупные футбольные турниры. Защита настаивала на том, что роль чиновника в преступных схемах преувеличена.
Несколько высокопоставленных чиновников ФИФА, среди которых был Напоут, были арестованы в конце мая 2015 года в Цюрихе по подозрению в коррупции. В декабре 2017 года жюри присяжных в суде
По данным обвинения, Напоут с 2010 года получил взяток на общую сумму 10,5 миллиона долларов.