СМИ: Марсьяль уверен, что «переживет» Моуринью в «МЮ» и согласился подписать новый контракт
По данным The Times, французский полузащитник Антони Марсьяль принял предложение «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта.
По данным The Times, французский полузащитник Антони Марсьяль принял предложение «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта.
Отмечается, что игрок решил остаться на «Олд Траффорд», несмотря на конфликт с главным тренером Жозе Моуринью. 21-летний хавбек уверен, что сможет «пережить» португальского тренера в английском клубе.
По данным СМИ, руководство «Манчестер Юнайтед» ни при каких условиях не хочет продавать игрока, который перебрался в команду за 62 млн евро из «Монако».
Ранее сообщалось, что Моуринью может покинуть «МЮ» в ближайшее время. По слухам, его место займет