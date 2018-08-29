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23:29 (мск), источник: Советский спорт

СМИ: Марсьяль уверен, что «переживет» Моуринью в «МЮ» и согласился подписать новый контракт

По данным The Times, французский полузащитник Антони Марсьяль принял предложение «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что игрок решил остаться на «Олд Траффорд», несмотря на конфликт с главным тренером Жозе Моуринью. 21-летний хавбек уверен, что сможет «пережить» португальского тренера в английском клубе.

По данным СМИ, руководство «Манчестер Юнайтед» ни при каких условиях не хочет продавать игрока, который перебрался в команду за 62 млн евро из «Монако».

Ранее сообщалось, что Моуринью может покинуть «МЮ» в ближайшее время. По слухам, его место займет экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

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