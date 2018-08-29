СМИ: Марсьяль уверен, что «переживет» Моуринью в «МЮ» и согласился подписать новый контракт

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что игрок решил остаться на «Олд Траффорд», несмотря на конфликт с главным тренером Жозе Моуринью. 21-летний хавбек уверен, что сможет «пережить» португальского тренера в английском клубе.

По данным СМИ, руководство «Манчестер Юнайтед» ни при каких условиях не хочет продавать игрока, который перебрался в команду за 62 млн евро из «Монако».