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08:58 (мск), источник: Чемпионат.com

AS: Промес станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Севильи»

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес в случае перехода в «Севилью» станет одним из самых высокооплачиваемых игроков испанского клуба, сообщает AS.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, нынешняя зарплата голландца в «Спартаке» составляет около в € 3 млн. Ожидается, что Промес обойдётся «Севилье» в € 20 млн и подпишет с новым клубом 4-летний контракт.

Ранее сообщалось, футболист сборной Нидерландов уже вылетел из Москвы в Севилью, где ему предстоит пройти медицинское обследование перед переходом в испанский клуб.

Промес перешёл в «Спартак» в 2014 году. В нынешнем сезоне хавбек принял участие во всех пяти стартовых матчах красно-белых в Российской Премьер-Лиге, в которых отличился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

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