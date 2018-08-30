AS: Промес станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Севильи»
Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес в случае перехода в «Севилью» станет одним из самых высокооплачиваемых игроков испанского клуба, сообщает AS.
Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес в случае перехода в «Севилью» станет одним из самых высокооплачиваемых игроков испанского клуба, сообщает AS.
По информации издания, нынешняя зарплата голландца в «Спартаке» составляет около в € 3 млн. Ожидается, что Промес обойдётся «Севилье» в € 20 млн и подпишет с новым клубом 4-летний контракт.
Ранее сообщалось, футболист сборной Нидерландов уже вылетел из Москвы в Севилью, где ему предстоит пройти медицинское обследование перед переходом в испанский клуб.
Промес перешёл в «Спартак» в 2014 году. В нынешнем сезоне хавбек принял участие во всех пяти стартовых матчах