СМИ: Марадона может покинуть брестское «Динамо»
Диего Марадона может покинуть пост председателя правления
Диего Марадона может покинуть пост председателя правления
Источник сообщает, что знаменитый аргентинец может получить работу, связанную с селекцией игроков, в Венесуэле.
Марадона был в Беларуси один раз. А в своем
Трехлетний контракт с Динамо Марадона подписал в мае. Тогда анонсировалось, что он будет заниматься вoпросами стратегическoго развития клуба, а также взаимoдействовать со всеми его структурными пoдразделениями, включая детскую академию
Марадона — чемпион мира 1986 года и один из лучших футболистов ХХ века.