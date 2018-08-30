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09:52 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

СМИ: Марадона может покинуть брестское «Динамо»

Диего Марадона может покинуть пост председателя правления Динамо-Брест. Об этом пишет pablolayus.com.ar.

Источник: Reuters

Источник сообщает, что знаменитый аргентинец может получить работу, связанную с селекцией игроков, в Венесуэле.

Марадона был в Беларуси один раз. А в своем Instagram-аккаунте он не упоминал брестский клуб с 7 августа.

Трехлетний контракт с Динамо Марадона подписал в мае. Тогда анонсировалось, что он будет заниматься вoпросами стратегическoго развития клуба, а также взаимoдействовать со всеми его структурными пoдразделениями, включая детскую академию Динамо-Брест.

Марадона — чемпион мира 1986 года и один из лучших футболистов ХХ века.

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