Чем сегодня живут «Крумкачы»?

Согласитесь, на каком-то этапе нам надоела возня вокруг клуба до такой степени, что мы его не жалели. Долги, смутные объяснения — кому такое понравится? С тех пор клуб, ставший на определенном этапе законодателем моды в вопросах продвижения, повторно начинает путь с низов — сегодня он один из лидеров второй лиги. Я специально отправился посмотреть, чем дышит команда, еще недавно сенсационно обыгрывавшая БАТЭ в Борисове.



Тот же стадион на столичной улице Семашко, за которым скрываются овраги. Те же девушки на автодроме, тренирующие змейку. Но сколько различий! Буквально пару недель назад я побывал на столичном стадиончике РЦОР, где в томной атмосфере проходил перволиговый поединок Энергетика-БГУ и Белшины. Тот поединок утомил своим архаичным антуражем и отсутствием фан-базы у минской команды, претендующей на повышение в классе. Хотелось сравнить. И увиденное приятно впечатлило. Чем отличаются Крумкачы от всех спортивных клубов в Беларуси? Ответ: беспрецедентной близостью болельщиков к клубу. Каждый болельщик чувствует свою причастность. Более того, любой поклонник воронов может сделать что-то полезное для клуба и на него точно не посмотрят снисходительно. К примеру, на увиденном в воскресенье матче против Молодечно один из фанатов по имени Мартин второй раз был удостоен права объявлять авторов забитых голов. И он делал так, что даже известный Децибел Беллини в Неаполе позавидовал. Специально отметил, что фамилия автора хет-трика Жданка была объявлена восемь раз. И в каждом случае диктор объявлял только имя, а трибуны скандировали фамилию. Ставший знаменитым слоган Ляцець далёка, глядзець высока также придумал поклонник команды. Розыгрыши в перерыве — тоже. Награждение лучшего игрока — тоже. И так можно перечислять до бесконечности. А самое важное — нет ярко выраженного фан-сектора: все сектора хороши, все скандируют, причем кричалки являются уникальными, а не слепленными по известным лекалам, как у подавляющего большинства команд. Много детей, мам, поэтому тема милицейского досмотра на таких играх требует более внимательного подхода: не стоит у людей, которые меньше всего похожи на ультрас, доставать дезодоранты из рюкзаков на том основании, что я сегодня работаю, я решаю.



Крумкачы — клуб, существующий не для галочки, с уникальными для Беларуси форматами работы с болельщиками. Не зря о них еще два-три года назад писали мировые СМИ. Крумкачы — не наше все, но терять такой самобытный клуб и его болельщиков, отличающихся, наверное, от поклонников любых других команд в стране, не хочется. Однако клуб в данное время не может оплачивать даже аренду культового для себя стадиона Олимпийский, на котором в тишине сегодня прозябает тот же Луч. И в случае выхода в первую лигу (а сегодня турнирные расклады к этому вполне предполагают) Крумкачы могут отказаться от выступления в дивизионе классом выше. Лично я был бы рад, чтобы в наших элитных дивизионах вновь появился клуб, способный взбудоражить маркетинг грандов, как это было два года назад. К сожалению, билетная модель в Беларуси недееспособна: даже собирая от 600 до 1.000 человек на трибунах, клуб не сможет компенсировать расходы на тренировки и проведение матчей в первом дивизионе, тем более побороться за путевку в элиту на фоне фаворитов. В этом сезоне перволиговые Славия и Белшина превосходят бюджет Крумкачоў в разы. Судя по всему, дорога обратно займет у воронов значительно больше времени, чем в прошлый раз. Или шейхи могут обращать свое внимание на заслуживающие этого клубы и по маркетинговому принципу?



Иван КАРАИЧЕВ, специалист по связям с общественностью, преподаватель спецкурса по спортивному PR в БГУ.