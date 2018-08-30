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10:16 (мск), источник: Матч ТВ

Милевский близок к переходу в клуб-аутсайдер чемпионата Венгрии

Экс-форвард брестского «Динамо» Артем Милевский может продолжить карьеру в Венгрии.

Источник: Reuters

По информации Tribuna, 33-летний украинский нападающий близок к переходу в «Кишварду», которая после 6 туров идет в чемпионате Венгрии предпоследней.

На данный момент он обсуждает с руководством клуба детали сделки. Отмечается, что в составе команды уже играют украинцы Темур Парцвания, Роман Карасюк, Тарас Мельник и Антон Шиндер.

Напомним, украинец выступал за брестский клуб с 2017 года, куда перешел из «Тосно».

Летом 2018 года он покинул «Динамо», за который провел 36 матчей и забил 10 голов при 14 голевых пасах.

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