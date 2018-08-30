У Моуринью сдали нервы. Его скоро уволят

Источник: Спорт-Экспресс

ВСЕГО ЛИШЬ «МЮ»

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин вспоминал, как перед одним из матчей с «Тоттенхэмом» сэр Алекс Фергюсон дал гениальную установку. Он не напоминал игрокам о тактике, не говорил, в какие зоны лучше врываться, не делал акцент на каких-либо футболистах соперника. Он произнес всего три слова: «Парни, это «Тоттенхэм». Интонацию Фергюсона вообразить несложно.

Не удивлюсь, если спустя годы условный Кейн расскажет в автобиографии, что в перерыве недавнего матча главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино в раздевалке сказал что-то вроде: «Ребята, это всего лишь «Манчестер Юнайтед».

«Шпоры» разорвали «МЮ» за тайм, и Моуринью после матча ничего не оставалось, как брать огонь на себя. Сразу после финального свистка он подошел к трибуне «Олд Траффорд», минуту аплодировал ей и поднял с газона клубный шарф.

А на пресс-конференции выдал речь, которая уже вошла в золотой фонд цитат Моуринью: «Знаете, какой результат? 3:0. Знаете, что это означает? 3:0. Но это еще и означает три победы в премьер-лиге. Я один становился чемпионом Англии чаще, чем остальные 19 тренеров вместе. Три у меня — два у них. Уважайте. Уважайте. Уважайте».

27 августа. Манчестер. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 0:3. Лукас МОУРА празднует гол в ворота «красных дьяволов» | Источник: Reuters

ЭПАТАЖ ДЛЯ ОТВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ

Эпатаж Жозе никого не удивляет. Но зачем он это делает? Зачем в тех случаях, когда лучше молчать, он идет в атаку, гневит и даже смешит публику? Возможно, Моуринью прикрывает игроков — про эту его особенность говорят давно. «Манчестер Юнайтед» в понедельник играл безобразно: Лукаку мазал из выгодной позиции, Лингард был ужасен в подыгрыше (один пас под удар за 90 минут), Матич давал слишком много пространства Эриксену, Де Хеа действовал ненадежно, а центра обороны вообще будто бы не существовало.

Но есть и другая интерпретация: с помощью истерик и перфомансов Моуринью отвлекает внимание публики от игровых проблем «Юнайтед». Чем больше журналисты и болельщики будут обсуждать действия самого Жозе, тем меньше у них будет времени на анализ его тактических просчетов.

А с игрой у «МЮ» действительно беда. После трех туров «дьяволы» занимают 15 место в премьер-лиге по количеству касаний в чужой штрафной — эта статистика куда красноречивее двух поражений в трех матчах.

АВТОБУС БЕЗ КОЛЕС

Все давно привыкли к тому, что Моуринью строит игру от обороны. Тем же самым занимался и Луи ван Гал, которого в конце сезона-2015/16 откровенно травили и болельщики, и пресса. Пришел Моуринью, объявил, что будет прививать команде зонную модель защиты, но на деле и сейчас занимается персональной опекой.

Спустя два года и 400 миллионов фунтов, потраченных на трансферы, «МЮ» остается на том же уровне, что и при ван Гале. Но португальца же звали не сохранять уровень, а повышать его. Болельщики пережили бы и двухэтажный автобус в своих воротах, если бы «Юнайтед» вернул чемпионский титул.

Но Моуринью не только далек от возвращения серебряного кубка на «Олд Траффорд». Он далек даже от внятной парковки автобуса. Если при ван Гале защита хотя бы действовала согласованно и уверенно, то у Моуринью оборона чуть ли не деградирует. Линделеф в «Бенфике» был перспективным, а в «МЮ» играет нестабильно, Байи в матче с «Брайтоном» привез два мяча, Джоунс и Смоллинг тоже не прогрессируют. При этом Моуринью еще и экспериментирует — в игре с «Тоттенхэмом» место в обороне занял Эррера, но провалился.

Жозе МОУРИНЬЮ | Источник: Reuters

КОНФЛИКТ С РУКОВОДСТВОМ?

Но основная причина того, что Моуринью близок к увольнению, заключается в другом. В конце концов, результаты еще можно выправить — в сезоне-1992/93 «МЮ» тоже начал с двух поражений в трех матчах, но выиграл чемпионат.

Однако налицо проблемы во взаимоотношениях между Моуринью и вице-президентом «Манчестер Юнайтед» Эдом Вудвордом, пусть тренер их и отрицает. Португалец еще летом откровенно жаловался на слабую трансферную кампанию и публично говорил, что руководство проигнорировало предоставленный тренером список из желаемых новичков. В итоге «Юнайтед» вошел в сезон лишь с тремя новыми футболистами — запасным голкипером Грантом, правым защитником Диегу Далотом и центральным хавбеком Фредом. Видимо, и сами руководители понимают, что у клуба не все в порядке, ведь в ближайшее время «МЮ» может назначить первого в своей истории спортивного директора.