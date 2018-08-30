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21:06 (мск), источник: ТАСС

Лука Модрич признан лучшим игроком сезона-2017/18 по версии УЕФА

МОНАКО, 30 августа. /ТАСС/. Полузащитник испанского «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком сезона-2017/18 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Церемония вручения наград прошла в Монако в рамках жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Хорват в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании, победителем клубного чемпионата мира ФИФА, финалистом чемпионата мира и обладателем награды лучшему игроку чемпионата мира — 2018. В Лиге чемпионов 32-летний Модрич провел 11 матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу, в чемпионате Испании — 26 матчей, один гол.

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Также на это звание претендовали бывший партнер Модрича по «Реалу» нападающий Криштиану Роналду, летом перешедший в итальянский «Ювентус», и форвард английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах. Шорт-лист на награду составило жюри, в которое вошли 80 тренеров клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, отобранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).

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