«Севилья» объявила о прибытии футболиста «Спартака» Промеса в клуб

Отмечается, что в случае успешного прохождения медобследования в пятницу Промес подпишет контракт с клубом. По информации издания Dario Sevilla, сумма трансфера полузащитника из «Спартака» в «Севилью» составит порядка €21 млн, зарплата игрока — €4 млн. Соглашение испанского клуба с 26-летним голландцем будет рассчитано на четыре года.

Промес стал игроком «Спартака» в 2014 году. В 2017 году он был признан футболистом года в России по версии еженедельника «Футбол». В нынешнем сезоне полузащитник сыграл во всех пяти стартовых матчах красно-белых в Российской премьер-лиге, в которых забил один мяч и сделал голевой пас.