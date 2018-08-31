Текущие события
Футбол. Еврокубки
30.08
Севилья3
Сигма0
Футбол. Еврокубки
30.08
Селтик3
Судува0
Футбол. Еврокубки
30.08
Бордо2
Гент0
Футбол. Еврокубки
30.08
Бернли1
Олимпиакос П1
Футбол. Еврокубки
30.08
Спартак Тр1
Олимпия Л1
Футбол. Еврокубки
30.08
Стяуа2
Рапид В1
Футбол. Еврокубки
30.08
Бреннбю2
Генк4
Футбол. Еврокубки
30.08
Шкендия0
Русенборг2
Футбол. Еврокубки
30.08
Бешикташ3
Партизан0
Футбол. Еврокубки
30.08
Мидтьюлланн0
Мальме2
Футбол. Еврокубки
30.08
ЧФР2
Дюделанж3
Футбол. Еврокубки
30.08
Карабах3
Шериф0
Футбол. Еврокубки
30.08
Лудогорец4
Торпедо Кт0
Футбол. Еврокубки
30.08
Маккаби Тель-Авив2
Сарпсборг 081
Футбол. Еврокубки
30.08
Аполлон1
Базель0
Футбол. Еврокубки
30.08
Мольде2
Зенит1
Футбол. Еврокубки
30.08
КопенгагенП 4:30
Аталанта0
Футбол. Еврокубки
30.08
РБ Лейпциг3
Заря Лг2
Футбол. Еврокубки
30.08
АЕК Л3
Тренчин0
Футбол. Еврокубки
30.08
АстанаП 2:11
АПОЭЛ0
Футбол. Еврокубки
30.08
Уфа1
Рейнджерс1
Все события
Фоторепортажи
12Акинфеев продлил контракт с ЦСКА
27Первый гол Смолова, стычка на поле и арбузы
01:17 (мск), источник: ТАСС

«Севилья» объявила о прибытии футболиста «Спартака» Промеса в клуб

ТАСС, 31 августа. Голландский полузащитник российского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес прибыл в испанскую Севилью для прохождения медицинского осмотра в одноименном клубе и подписания с ним контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: ИТАР-ТАСС

По прибытии футболист посетил матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором «Севилья» принимала чешскую «Сигму».

Отмечается, что в случае успешного прохождения медобследования в пятницу Промес подпишет контракт с клубом. По информации издания Dario Sevilla, сумма трансфера полузащитника из «Спартака» в «Севилью» составит порядка €21 млн, зарплата игрока — €4 млн. Соглашение испанского клуба с 26-летним голландцем будет рассчитано на четыре года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Промес стал игроком «Спартака» в 2014 году. В 2017 году он был признан футболистом года в России по версии еженедельника «Футбол». В нынешнем сезоне полузащитник сыграл во всех пяти стартовых матчах красно-белых в Российской премьер-лиге, в которых забил один мяч и сделал голевой пас.

Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Черчесов рассказал, почему не вызвал в сборную Акинфеева
Юлия Ефимова: предлагали выступать за другую страну за большие деньги
Соперники «Локомотива» и ЦСКА в Лиге чемпионов: главное
Лига Европы: «Зенит» без Дзюбы еле устоял под напором «Мольде»
Нурмагомедов получит рекордный гонорар за бой с Макгрегором
УЕФА назвал лучшего футболиста сезона-2017/18
Стал известен состав корзин при жеребьевке группового раунда ЛЕ
Две россиянки получат серебряные медали Олимпиады в Лондоне
Артемий Панарин рассказал о ситуации с новым контрактом в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь