Усэйн Болт провел дебютный матч в профессиональном футболе

В пятницу «Сентрал Кост Мэринерс» на своем поле в Госфорде (штат Новый Южный Уэльс) провели товарищеский матч против команды «Сентрал Кост Селект». Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.

32-летний Болт начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте. За 20 минут ямаец не сумел отличиться результативными действиями.

«Это было хорошо, как я и ожидал, трибуны очень мотивировали меня. Я думаю, моя физическая форма уже гораздо лучше, чем была на первой неделе моего пребывания в клубе. Я благодарен “Мэринерс” за то, что они дали мне этот шанс. Сейчас я просто пытаюсь привыкнуть к ребятам, это удивительный момент, я действительно вышел на поле и сыграл в профессиональном матче», — заявил Болт после игры.

В начале августа Болт подписал соглашение с «Сентрал Кост Мэринерс», согласно которому он будет тренироваться с командой, имея возможность в будущем заключить профессиональный контракт. Решение по этому поводу может быть принято клубом после завершения тренировочного периода, который продлится восемь недель.