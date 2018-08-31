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18:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Эмери ответил на звонок с чужого телефона во время пресс-конференции

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери во время пресс-конференции ответил на звонок с чужого телефона, который, судя по всему, журналисты использовали для записи речи наставника.

Источник: AP 2018

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба лондонского клуба в «Твиттере».

В момент, когда поступил звонок на телефон, испанский специалист обратился к присутствующим: «Это ваш? Я не знаю, кто звонит. Это Джон Спенсер. Могу я ответить?» После этого Эмери ответил на звонок, поприветствовав собеседника: «Привет! Я Унаи Эмери. Как дела? Мы работаем».

«Арсенал» начал новый сезон английской Премьер-лиги с поражений от «Манчестер Сити» (0:2) и «Челси» (2:3), а в прошлом туре одержал первую победу под руководством Эмери в матче с «Вест Хэм Юнайтед» (3:1). В матче 4-го тура лондонцы на выезде сыграют с «Кардифф Сити» (2 сентября).

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