Эмери ответил на звонок с чужого телефона во время пресс-конференции

В момент, когда поступил звонок на телефон, испанский специалист обратился к присутствующим: «Это ваш? Я не знаю, кто звонит. Это Джон Спенсер. Могу я ответить?» После этого Эмери ответил на звонок, поприветствовав собеседника: «Привет! Я Унаи Эмери. Как дела? Мы работаем».