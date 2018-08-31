Бывший наставник «Рубина» поспорит за звание лучшего тренера августа в АПЛ

Помимо него на этот титул претендуют главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, наставник «Челси» Маурицио Сарри и Маурисио Почеттино, возглавляющий «Тоттенхэм». Все перечисленные клубы под руководством указанных тренеров одержали по три победы в трёх стартовых турах нового сезона в Англии.