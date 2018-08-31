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18:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший наставник «Рубина» поспорит за звание лучшего тренера августа в АПЛ

Пресс-служба АПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера лиги в августе. В числе претендентов оказался бывший тренер «Рубина» Хави Грасия, возглавляющий «Уотфорд».

Источник: РИА "Новости"

Помимо него на этот титул претендуют главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, наставник «Челси» Маурицио Сарри и Маурисио Почеттино, возглавляющий «Тоттенхэм». Все перечисленные клубы под руководством указанных тренеров одержали по три победы в трёх стартовых турах нового сезона в Англии.

Отметим, что в 4-м туре АПЛ «Уотфорд» сыграет с «Тоттенхэмом». «Ливерпуль» проведёт гостевой матч против «Лестера», а «Челси» примет «Борнмут».

Хави Грасия возглавлял «Рубин» на протяжении одного сезона, после чего покинул казанский клуб.

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