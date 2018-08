Марадона сообщил, что готов приступить к работе с брестским «Динамо»

No quiero dejar de saludar al presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, por su cumpleaños, y agradecerle por darme un espacio de trabajo en su país. La próxima semana voy a comenzar con mis actividades, al frente del @dynamobrest

