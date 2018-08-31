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21:36 (мск), источник: Р-Спорт

Марадона сообщил, что готов приступить к работе с брестским «Динамо»

МИНСК, 31 авг — РИА Новости. Чемпион мира по футболу 1986 года, председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона на своей странице в Instagram поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения, а также отметил, что готов приступить к работе с белорусским клубом на следующей неделе.

Источник: AP 2018

Ранее издание pablolayus.com.ar сообщило, что легендарный аргентинский футболист может перебраться в Венесуэлу и получить новую работу по селекции игроков. В связи с этим, как предположило издание, Марадона покинет пост председателя правления брестского «Динамо». Пресс-секретарь клуба Ольга Хижинкова сообщила РИА Новости, что в «Динамо» не комментируют эти слухи и по-прежнему ждут Марадону в Бресте.

«Не перестаю восхищаться президентом Белоруссии Александром Лукашенко, поздравляю его с днем рождения. Спасибо, что дали мне работу в вашей стране. На следующей неделе начну работу в Бресте», — написал Марадона. Запись он сопроводил фотоснимком Лукашенко.

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В мае Марадона подписал трехлетнее соглашение и занял должность председателя правления брестского «Динамо». В июле он впервые прилетел в Брест и посетил матч высшей лиги чемпионата Белоруссии, в котором его команда встретилась с солигорским «Шахтером». Ранее Хижинкова сообщала РИА Новости, что, согласно договоренности, достигнутой с Марадоной, он будет жить в Бресте на постоянной основе, и уже соответствующие люди «занимаются обустройством жилья».

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