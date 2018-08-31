Футбольный матч в Дрездене отменен из-за нехватки полицейских, направленных в Хемниц

Правоохранительные органы Саксонии исходят из того, что в субботу в нескольких демонстрациях в Хемнице будут участвовать несколько тысяч человек. Инициаторами одной из акций стали правопопулистская «Альтернатива для Германии» и антиисламское движение ПЕГИДА. Кроме того, заявку о проведении своей демонстрации подало движение ProChemnitz («За Хемниц», считается правопопулистским — прим. ТАСС). Еще одна акция, направленная против ксенофобии и правого экстремизма, пройдет под девизом «Сердце вместо ненависти».

В Хемнице 26 и 27 августа прошли манифестации после того, как в ночь на 26 августа в городе от ножевых ранений скончался местный житель. По данным следствия, их ему нанесли два мигранта из Сирии и Ирака, которые были впоследствии арестованы. После убийства в центре Хемница на акцию протеста против преступности среди мигрантов в воскресенье собрались около 800 человек, в том числе ультраправые, акция переросла в беспорядки, которые имели место и на следующий день. По данным правоохранительных органов, в понедельник со стороны правых в манифестациях участвовали 6 тыс. человек, со стороны левых — 1,5 тыс.