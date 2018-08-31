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31 августа, источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» объявил о трансфере защитника «Баварии» Берната

Защитник мюнхенской «Баварии» Хуан Бернат продолжит карьеру в стане чемпиона Франции — «Пари Сен-Жермен». 25-летний испанский футболист подписал контракт с парижанами, который будет рассчитан до 30 июня 2021 года, сообщает официальный сайт «ПСЖ».

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Берната составит около € 15 млн. Сам футболист якобы был очень рад возможности перейти в «ПСЖ». Отмечалось, что трансфер Берната не означает, что парижский клуб отказался от кандидатуры защитника мадридского «Атлетико» Филипе Луиса. Несмотря на сложности в переговорах, «ПСЖ» намерен продолжать пытаться договориться с «матрасниками» вплоть до закрытия летнего трансферного окна. Однако накануне президент «Атлетико» Энрике Сересо объявил, что Луис остаётся в клубе.

Бернат является воспитанником «Валенсии», из которой он перешёл в «Баварию» в 2014 году. В прошлом сезоне чемпионата Германии он провёл 11 матчей (все — в основе) за клуб и отметился двумя результативными передачами.

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