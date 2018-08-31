«ПСЖ» объявил о трансфере защитника «Баварии» Берната

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Берната составит около € 15 млн. Сам футболист якобы был очень рад возможности перейти в «ПСЖ». Отмечалось, что трансфер Берната не означает, что парижский клуб отказался от кандидатуры защитника мадридского «Атлетико» Филипе Луиса. Несмотря на сложности в переговорах, «ПСЖ» намерен продолжать пытаться договориться с «матрасниками» вплоть до закрытия летнего трансферного окна. Однако накануне президент «Атлетико» Энрике Сересо объявил, что Луис остаётся в клубе.