«ПСЖ» объявил о трансфере защитника «Баварии» Берната

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Берната составит около € 15 млн. Сам футболист якобы был очень рад возможности перейти в «ПСЖ». Отмечалось, что трансфер Берната не означает, что парижский клуб отказался от кандидатуры защитника мадридского «Атлетико» Филипе Луиса. Несмотря на сложности в переговорах, «ПСЖ» намерен продолжать пытаться договориться с «матрасниками» вплоть до закрытия летнего трансферного окна. Однако накануне президент «Атлетико» Энрике Сересо объявил, что Луис остаётся в клубе.
Бернат является воспитанником «Валенсии», из которой он перешёл в «Баварию» в 2014 году. В прошлом сезоне чемпионата Германии он провёл 11 матчей (все — в основе) за клуб и отметился двумя результативными передачами.