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31 августа, источник: Чемпионат.com

Борха Майораль перешёл из «Реала» в «Леванте» на правах аренды

Форвард «Реала» Борха Майораль проведёт нынешний сезон в «Леванте». Арендное соглашение клуба из Валенсии с мадридцами рассчитано до июня 2019 года, сообщает пресс-служба «Реала».

Источник: AFP 2018

Майораль мог стать первым запасным форвардом мадридцев, но «Реал» приобрёл у «Лиона» нападающего Мариано. В результате испанцу пришлось искать варианты для получения игровой практики.

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«Реал» начал новый сезон с двух побед. Мадридцы на старте сезона обыграли «Хетафе» и «Жирону». «Леванте» в 1-м туре разгромил в гостях «Бетис», но затем уступил на своём поле «Сельте».

Мариано подписал со «сливочными» контракт на пять лет. Ранее в услугах игрока была заинтересована «Севилья», однако мадридцы решили активировать опцию обратного выкупа. Мариано является воспитанником «Реала».

В составе мадридского клуба доминиканец провёл 14 матчей, в которых отметился 5 забитыми мячами. В «Лионе» на его счету 18 голов и 4 голевые передачи в прошлом сезоне чемпионата Франции. В текущем он провёл три игры, результативными действиями не отметился.

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