Борха Майораль перешёл из «Реала» в «Леванте» на правах аренды

Источник: AFP 2018

Майораль мог стать первым запасным форвардом мадридцев, но «Реал» приобрёл у «Лиона» нападающего Мариано. В результате испанцу пришлось искать варианты для получения игровой практики.

«Реал» начал новый сезон с двух побед. Мадридцы на старте сезона обыграли «Хетафе» и «Жирону». «Леванте» в 1-м туре разгромил в гостях «Бетис», но затем уступил на своём поле «Сельте».

Мариано подписал со «сливочными» контракт на пять лет. Ранее в услугах игрока была заинтересована «Севилья», однако мадридцы решили активировать опцию обратного выкупа. Мариано является воспитанником «Реала».