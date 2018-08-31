Борха Майораль перешёл из «Реала» в «Леванте» на правах аренды
Форвард «Реала» Борха Майораль проведёт нынешний сезон в «Леванте». Арендное соглашение клуба из Валенсии с мадридцами рассчитано до июня 2019 года, сообщает
Форвард «Реала» Борха Майораль проведёт нынешний сезон в «Леванте». Арендное соглашение клуба из Валенсии с мадридцами рассчитано до июня 2019 года, сообщает
Майораль мог стать первым запасным форвардом мадридцев, но «Реал» приобрёл у «Лиона» нападающего Мариано. В результате испанцу пришлось искать варианты для получения игровой практики.
«Реал» начал новый сезон с двух побед. Мадридцы на старте сезона обыграли «Хетафе» и «Жирону». «Леванте» в 1-м туре разгромил в гостях «Бетис», но затем уступил на своём поле «Сельте».
Мариано подписал со «сливочными» контракт на пять лет. Ранее в услугах игрока была заинтересована «Севилья», однако мадридцы решили активировать опцию обратного выкупа. Мариано является воспитанником «Реала».
В составе мадридского клуба доминиканец провёл 14 матчей, в которых отметился 5 забитыми мячами. В «Лионе» на его счету 18 голов и 4 голевые передачи в прошлом сезоне чемпионата Франции. В текущем он провёл три игры, результативными действиями не отметился.