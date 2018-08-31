«Городея» победила «Торпедо-БелАЗ», «Витебск» разгромил «Смолевичи» на старте 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Играя в Жодино против местного «Торпедо-БелАЗа», городейцы сумели выиграть с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Дмитрия Лебедева на 55-й минуте встречи. После этой виктории «Городея» набрала 21 очко и поднялась на 9-е место в турнирной таблице.

Футболисты «Витебска» у себя дома разгромили дебютанта элитного дивизиона «Смолевичи» — 4:0. В первом тайме счет открыл Кирилл Вергейчик, а после перерыва отличились Антон Матвеенко, Бруно Фурлан и Руслан Теверов. Витебчане набрали 41 очко и уступают только борисовскому БАТЭ.

Еще три поединка пройдут в первый день осени: «Ислочь» (Минский район) — «Гомель», «Динамо» (Брест) — «Минск», «Днепр» (Могилев) — «Луч» (Минск). Завершится тур в воскресенье, 2 сентября: «Торпедо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск), «Слуцк» — БАТЭ (Борисов), «Динамо» (Минск) — «Неман» (Гродно).