Третья попытка Роналду, Клопп против неудобного «Лестера»

Источник: Reuters

ЧТО СМОТРЕТЬ.

1 сентября, суббота

«Лестер» — «Ливерпуль». 17.00. Стадион «Кинг Пауэр».

«Сельта» — «Атлетико». 17.15. Стадион «Балаидос».

«Болонья» — «Интер». 19.00. Стадион «Ренато Даль'Ара».

«Штутгарт» — «Бавария». 19.30. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».

«Парма» — «Ювентус». 21.30. Стадион «Эннио Тардини».

«Реал» — «Леганес». 21.45. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

«ЛИСЫ» ОПАСНЫ И БЕЗ ВАРДИ

Фантастически успешная трансферная кампания «Ливерпуля» сделала красных одним из фаворитов чемпионата, и пока они свой статус оправдывают. У команды Юргена Клоппа три победы и ноль пропущенных мячей. И то, и другое — заслуга голкипера Аллисона, потому что матч с «Брайтоном» ливерпульцам откровенно не удался. Эпизод ли это, или свидетельство чего-то более серьезного, покажет игра в Лестере. Городе, где Клоппу всегда приходится непросто. До весенней победы (3:2) немец проиграл там три раза подряд: дважды в премьер-лиге и еще в Кубке лиги.

В этих матчах случились два дубля Джейми Варди, однако в субботу объявивший о прекращении карьеры в сборной бомбардир «Лестеру» не поможет, так как продолжает отбывать трехматчевую дисквалификацию. Облегчит ли это жизнь «Ливерпулю»? В какой-то степени — да, однако в первом матче без своего лидера «лисы» заработали три очка в Саутгемптоне, а победный мяч оказался на счету защитника сборной Англии Магуайра. Словом, что-то Клод Пюэль обязательно придумает, и скучной игра точно не будет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnHPOZ8BJmJ/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.861111111111114% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnHPOZ8BJmJ/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank"> days to go! #LeiLiv</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/lcfc/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Leicester City</a> (@lcfc) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-30T18:28:20+00:00">Aug 30, 2018 at 11:28am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«ЮВЕ» В ПАРМЕ И ЧАС ИКС ДЛЯ СПАЛЛЕТТИ

Криштиану Роналду не только отличный футболист, но и бизнес-проект. Причем зарабатывает на португальце не только «Ювентус», чьи акции на биржи взлетели вверх, а продажи атрибутики бьют все рекорды. Вернувшаяся в серию А «Парма» отхватила свой кусочек праздничного торта, подняв цены на билеты на игру с чемпионами Италии, и теперь у тех, кому посчастливиться попасть на трибуны «Эннио Тардини», будет шанс стать свидетелями первого итальянского гола Роналду. Если это событие совпадет с первой победой «Пармы» — получится идеальный вечер для местной публики.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnD5HO-gQzm/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:46.620370370370374% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnD5HO-gQzm/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">High #FinoAllaFine #ForzaJuve</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/juventus/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Juventus Football Club</a> (@juventus) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-29T11:17:24+00:00">Aug 29, 2018 at 4:17am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А перед этой игрой можно будет получить ответ на вопрос, что происходит с «Интером». Лучано Спаллетти получил от клуба новый контракт и шикарный набор новичков в лице Наингголана, Лаутаро Мартинеса, де Фрая, Врсалько, Бальде Кейта и Асамоа. Статус единственного реального конкурента «Ювентуса» шел в довесок, но пока «нерадзурри» проваливают сезон, уступив в гостях «Сассуоло» (0:1) и упустив дома преимущество в два мяча над «Торино» (2:2). Если миланцы не выиграют у не забивающей в этом сезоне «Болоньи» — впору трубить о кризисе.

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ЖДАТЬ ЛИ «ШТУТГАРТУ» БАВАРСКОЙ МЕСТИ?

Как известно, зверя лучше не злить. Особенно, если речь идет о таком беспощадном сопернике, как «Бавария». Мюнхенцы никогда не забывают обиды, и месть, как правило, получается суровой. В майском финале Кубка Германии чемпиона шокировал «Айнтрахт», и в августе франкфуртцев ждало избиение в Суперкубке с пятью безответными мячами. Теперь интересно: чего ждать «Штутгарту»? «Швабы» весной совершили невероятное, уничтожив «Баварию» на «Альянц Арене» со счетом 4:1.

Тогда даже на лице Юппа Хайнкеса читалось непонимание происходящего. Штутгартцы волшебным образом преобразились после того, как команду в январе принял Тайфун Коркут, и едва не зацепились за зону еврокубков. Став седьмыми, они попали бы в Лигу Европы, если бы не то самое поражение «Баварии» в финале кубка. Сейчас от команды ждут большего, однако старт пока получается провальным. Вылет из кубка от «Ганзы» (0:2) и 0:1 в первом туре в Майнце. Так может приезд чемпиона мотивирует команду на новые подвиги?