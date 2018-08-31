Третья попытка Роналду, Клопп против неудобного «Лестера»
«СЭ» анонсирует самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в субботу.
«СЭ» анонсирует самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в субботу.
1 сентября, суббота
«Лестер» — «Ливерпуль». 17.00. Стадион «Кинг Пауэр».
«Сельта» — «Атлетико». 17.15. Стадион «Балаидос».
«Болонья» — «Интер». 19.00. Стадион «Ренато Даль'Ара».
«Штутгарт» — «Бавария». 19.30. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».
«Парма» — «Ювентус». 21.30. Стадион «Эннио Тардини».
«Реал» — «Леганес». 21.45. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
Фантастически успешная трансферная кампания «Ливерпуля» сделала красных одним из фаворитов чемпионата, и пока они свой статус оправдывают. У команды Юргена Клоппа три победы и ноль пропущенных мячей. И то, и другое — заслуга голкипера Аллисона, потому что матч с «Брайтоном» ливерпульцам откровенно не удался. Эпизод ли это, или свидетельство
В этих матчах случились два дубля Джейми Варди, однако в субботу объявивший о прекращении карьеры в сборной бомбардир «Лестеру» не поможет, так как продолжает отбывать трехматчевую дисквалификацию. Облегчит ли это жизнь «Ливерпулю»? В
Криштиану Роналду не только отличный футболист, но и
А перед этой игрой можно будет получить ответ на вопрос, что происходит с «Интером». Лучано Спаллетти получил от клуба новый контракт и шикарный набор новичков в лице Наингголана, Лаутаро Мартинеса, де Фрая, Врсалько, Бальде Кейта и Асамоа. Статус единственного реального конкурента «Ювентуса» шел в довесок, но пока «нерадзурри» проваливают сезон, уступив в гостях «Сассуоло» (0:1) и упустив дома преимущество в два мяча над «Торино» (2:2). Если миланцы не выиграют у не забивающей в этом сезоне «Болоньи» — впору трубить о кризисе.
Как известно, зверя лучше не злить. Особенно, если речь идет о таком беспощадном сопернике, как «Бавария». Мюнхенцы никогда не забывают обиды, и месть, как правило, получается суровой. В майском финале Кубка Германии чемпиона шокировал «Айнтрахт», и в августе франкфуртцев ждало избиение в Суперкубке с пятью безответными мячами. Теперь интересно: чего ждать «Штутгарту»? «Швабы» весной совершили невероятное, уничтожив «Баварию» на «Альянц Арене» со счетом 4:1.
Тогда даже на лице Юппа Хайнкеса читалось непонимание происходящего. Штутгартцы волшебным образом преобразились после того, как команду в январе принял Тайфун Коркут, и едва не зацепились за зону еврокубков. Став седьмыми, они попали бы в Лигу Европы, если бы не то самое поражение «Баварии» в финале кубка. Сейчас от команды ждут большего, однако старт пока получается провальным. Вылет из кубка от «Ганзы» (0:2) и 0:1 в первом туре в Майнце. Так может приезд чемпиона мотивирует команду на новые подвиги?