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31 августа, источник: Спорт-Экспресс

Третья попытка Роналду, Клопп против неудобного «Лестера»

«СЭ» анонсирует самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в субботу.

Источник: Reuters

ЧТО СМОТРЕТЬ.

1 сентября, суббота
«Лестер» — «Ливерпуль». 17.00. Стадион «Кинг Пауэр».
«Сельта» — «Атлетико». 17.15. Стадион «Балаидос».
«Болонья» — «Интер». 19.00. Стадион «Ренато Даль'Ара».
«Штутгарт» — «Бавария». 19.30. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».
«Парма» — «Ювентус». 21.30. Стадион «Эннио Тардини».
«Реал» — «Леганес». 21.45. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

«ЛИСЫ» ОПАСНЫ И БЕЗ ВАРДИ

Фантастически успешная трансферная кампания «Ливерпуля» сделала красных одним из фаворитов чемпионата, и пока они свой статус оправдывают. У команды Юргена Клоппа три победы и ноль пропущенных мячей. И то, и другое — заслуга голкипера Аллисона, потому что матч с «Брайтоном» ливерпульцам откровенно не удался. Эпизод ли это, или свидетельство чего-то более серьезного, покажет игра в Лестере. Городе, где Клоппу всегда приходится непросто. До весенней победы (3:2) немец проиграл там три раза подряд: дважды в премьер-лиге и еще в Кубке лиги.

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В этих матчах случились два дубля Джейми Варди, однако в субботу объявивший о прекращении карьеры в сборной бомбардир «Лестеру» не поможет, так как продолжает отбывать трехматчевую дисквалификацию. Облегчит ли это жизнь «Ливерпулю»? В какой-то степени — да, однако в первом матче без своего лидера «лисы» заработали три очка в Саутгемптоне, а победный мяч оказался на счету защитника сборной Англии Магуайра. Словом, что-то Клод Пюэль обязательно придумает, и скучной игра точно не будет.

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«ЮВЕ» В ПАРМЕ И ЧАС ИКС ДЛЯ СПАЛЛЕТТИ

Криштиану Роналду не только отличный футболист, но и бизнес-проект. Причем зарабатывает на португальце не только «Ювентус», чьи акции на биржи взлетели вверх, а продажи атрибутики бьют все рекорды. Вернувшаяся в серию А «Парма» отхватила свой кусочек праздничного торта, подняв цены на билеты на игру с чемпионами Италии, и теперь у тех, кому посчастливиться попасть на трибуны «Эннио Тардини», будет шанс стать свидетелями первого итальянского гола Роналду. Если это событие совпадет с первой победой «Пармы» — получится идеальный вечер для местной публики.

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А перед этой игрой можно будет получить ответ на вопрос, что происходит с «Интером». Лучано Спаллетти получил от клуба новый контракт и шикарный набор новичков в лице Наингголана, Лаутаро Мартинеса, де Фрая, Врсалько, Бальде Кейта и Асамоа. Статус единственного реального конкурента «Ювентуса» шел в довесок, но пока «нерадзурри» проваливают сезон, уступив в гостях «Сассуоло» (0:1) и упустив дома преимущество в два мяча над «Торино» (2:2). Если миланцы не выиграют у не забивающей в этом сезоне «Болоньи» — впору трубить о кризисе.

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ЖДАТЬ ЛИ «ШТУТГАРТУ» БАВАРСКОЙ МЕСТИ?

Как известно, зверя лучше не злить. Особенно, если речь идет о таком беспощадном сопернике, как «Бавария». Мюнхенцы никогда не забывают обиды, и месть, как правило, получается суровой. В майском финале Кубка Германии чемпиона шокировал «Айнтрахт», и в августе франкфуртцев ждало избиение в Суперкубке с пятью безответными мячами. Теперь интересно: чего ждать «Штутгарту»? «Швабы» весной совершили невероятное, уничтожив «Баварию» на «Альянц Арене» со счетом 4:1.

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Тогда даже на лице Юппа Хайнкеса читалось непонимание происходящего. Штутгартцы волшебным образом преобразились после того, как команду в январе принял Тайфун Коркут, и едва не зацепились за зону еврокубков. Став седьмыми, они попали бы в Лигу Европы, если бы не то самое поражение «Баварии» в финале кубка. Сейчас от команды ждут большего, однако старт пока получается провальным. Вылет из кубка от «Ганзы» (0:2) и 0:1 в первом туре в Майнце. Так может приезд чемпиона мотивирует команду на новые подвиги?

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