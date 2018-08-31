«Милан» вырвал победу в матче с «Ромой», забив на 5-й компенсированной минуте

Хозяева повели в счёте после точного удара ивуарийского полузащитника Франка Кессье, который отличился на 40-й минуте после результативной передачи от швейцарского защитника Рикардо Родригеса. «Рома» отыгралась на 59-й минуте благодаря голу аргентинского защитника Федерико Фасио. Однако «Милану» всё-таки удалось вырвать победу.
На пятой компенсированной минуте второго тайма после передачи от аргентинского форварда Гонсало Игуаина отличился нападающий Патрик Кутроне. Таким образом, «Милан» одержал первую победу в новом сезоне Серии А, а римская команда потерпела первое поражение.
«Рома» (4 очка) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Милан» (3) — на десятой строчке. У миланской команды матч в запасе.