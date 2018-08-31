Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эйбар1
Реал Сосьедад1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал0
Жирона1
Футбол. Зарубежный
31.08
Лион0
Ницца1
Футбол. Зарубежный
31.08
Ганновер-960
Боруссия Д0
Футбол. Зарубежный
31.08
Милан2
Рома1
Футбол. Зарубежный
31.08
Хетафе0
Вальядолид0
Футбол. Премьер-лига
31.08
Ростов1
Рубин1
Футбол. Первый дивизион
31.08
Химки1
Ротор1
Футбол. Зарубежный
31.08
Ворскла2
Черноморец Од1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч
Мордовия
Все события
Фоторепортажи
12Акинфеев продлил контракт с ЦСКА
27Первый гол Смолова, стычка на поле и арбузы
31 августа, источник: Чемпионат.com

«Милан» вырвал победу в матче с «Ромой», забив на 5-й компенсированной минуте

В матче 3-го тура чемпионата Италии «Милан» принимал на своём поле «Рому». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Источник: AP 2018

Хозяева повели в счёте после точного удара ивуарийского полузащитника Франка Кессье, который отличился на 40-й минуте после результативной передачи от швейцарского защитника Рикардо Родригеса. «Рома» отыгралась на 59-й минуте благодаря голу аргентинского защитника Федерико Фасио. Однако «Милану» всё-таки удалось вырвать победу.

На пятой компенсированной минуте второго тайма после передачи от аргентинского форварда Гонсало Игуаина отличился нападающий Патрик Кутроне. Таким образом, «Милан» одержал первую победу в новом сезоне Серии А, а римская команда потерпела первое поражение.

«Рома» (4 очка) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Милан» (3) — на десятой строчке. У миланской команды матч в запасе.

Милан 2:1
Первый тайм: 1:0
Рома
31.08.2018, 21:30 основной раунд: 3-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо Эусебио Ди Франческо
Голы
40′ Франк Кессье (Р. Родригес) 79
90+5′ Патрик Кутроне (Г. Игуаин) 63
20 Федерико Фасио 59′
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Давиде Калабрия 2
Алессио Романьоли 13
Матео Пабло Музаккьо 22
Франк Кессье 79
Лукас Билья 21
Гонсало Игуаин 9
Хесус Хоакин Сусо 8
76′ Рикардо Родригес 68
Диего Лаксальт 93
84′ Джакомо Бонавентура 5
Патрик Кутроне 63
81′ Хакан Чалханоглу 10
Самуэль Кастильехо 7
1 Робин Ольсен
20 Федерико Фасио
44 Константинос Манолас
11 Александр Коларов
16 Даниэле Де Росси 88′
42 Стивен Н`Зонзи
9 Эдин Джеко
14 Патрик Шик
15 Иван Маркано 45′
92 Стефан Эль-Шаарави
2 Рик Карсдорп 77′
18 Давиде Сантон
27 Хавьер Пасторе 68′
4 Бриан Кристанте 77′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
26 Удары (всего) 6
10 Удары в створ 2
8 Угловые 3
8 Фолы 7
7 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Гвида (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Это мой партнер, я без него не могу!» - о ком так тепло отзывается Роналду
Российские болельщицы сводят с ума РФПЛ! Где вы видели таких красоток?
«Рубин» сыграл вничью с «Ростовом», продлив безвыигрышную серию
3-я попытка Роналду: самые интересные субботние матчи в Европе
«Уфа» отпустила хавбека в ЦСКА после затянувшихся переговоров
«Спартак» отказался продавать игрока в «Бешикташ» за €8 млн
50 лучших игроков стартующего сезона КХЛ: рейтинг «СЭ»
Российская теннисистка проиграла в третьем круге US Open
Криштиану Роналду не получил вызов в сборную Португалии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь