«Милан» вырвал победу в матче с «Ромой», забив на 5-й компенсированной минуте

Источник: AP 2018

Хозяева повели в счёте после точного удара ивуарийского полузащитника Франка Кессье, который отличился на 40-й минуте после результативной передачи от швейцарского защитника Рикардо Родригеса. «Рома» отыгралась на 59-й минуте благодаря голу аргентинского защитника Федерико Фасио. Однако «Милану» всё-таки удалось вырвать победу.

На пятой компенсированной минуте второго тайма после передачи от аргентинского форварда Гонсало Игуаина отличился нападающий Патрик Кутроне. Таким образом, «Милан» одержал первую победу в новом сезоне Серии А, а римская команда потерпела первое поражение.