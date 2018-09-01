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12:23 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший тренер сборной Казахстана возглавит клуб высшей лиги Бельгии

Немец Бернд Шторк станет новым главным тренером бельгийского «Мускрона». Об этом сообщает DH.be.

В пяти турах нового сезона Юпилер-лиги «Мускрон» потерпел пять поражений, причем в трех случаях клуб проигрывал со счетом 0:1, а еще по разу — 1:2 и 0:2. Накануне клуб уволил Фрэнка Дефейса, который тренировал команду с февраля. В ближайшее время команде представят нового наставника.

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Самым вероятным кандидатом на пост тренера «Мускрона» считается Шторк. Спортивный директор клуба Юрген Ребер хорошо знаком с возможностями соотечественника, который был его ассистентом в дортмундской «Боруссии» в сезоне 2006/07. Ожидается, что о назначении Шторка объявят 3 сентября.

Последним местом работы 55-летнего Шторка была сборная Венгрия — он возглавлял ее с июля 2015 по октябрь 2017 года и доходил с ней до 1/8 финала Евро-2018. До это немец самостоятельно тренировал молодежную сборную Венгрии и дубль греческого «Олимпиакоса».

С 2008 по 2011 год Шторк работал в Казахстане. Он возглавлял клубы «Алма-Ата» и «Цесна», юниорскую (U-19), молодежную и национальную сборные. Под его руководством главная команда страны провела 14 матчей, в которых потерпела 11 поражений и одержала всего три победы.

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