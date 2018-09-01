Бывший тренер сборной Казахстана возглавит клуб высшей лиги Бельгии
Немец Бернд Шторк станет новым главным тренером бельгийского «Мускрона». Об этом сообщает DH.be.
Немец Бернд Шторк станет новым главным тренером бельгийского «Мускрона». Об этом сообщает DH.be.
В пяти турах нового сезона
Самым вероятным кандидатом на пост тренера «Мускрона» считается Шторк. Спортивный директор клуба Юрген Ребер хорошо знаком с возможностями соотечественника, который был его ассистентом в дортмундской «Боруссии» в сезоне 2006/07. Ожидается, что о назначении Шторка объявят 3 сентября.
Последним местом работы 55-летнего Шторка была сборная Венгрия — он возглавлял ее с июля 2015 по октябрь 2017 года и доходил с ней до 1/8 финала Евро-2018. До это немец самостоятельно тренировал молодежную сборную Венгрии и дубль греческого «Олимпиакоса».
С 2008 по 2011 год Шторк работал в Казахстане. Он возглавлял клубы «Алма-Ата» и «Цесна», юниорскую (U-19), молодежную и национальную сборные. Под его руководством главная команда страны провела 14 матчей, в которых потерпела 11 поражений и одержала всего три победы.