Защитник «Реала» Коэнтрау вернулся в «Риу Аве»

Как передает официальный твиттер клуба, контракт Коэнтрау с «Реалом» заканчивается в следующем году. Наставник «сливочных» Хулен Лопетеги не был заинтересован в услугах игрока и позволил ему уйти в команду, где он будет получать постоянную игровую практику.