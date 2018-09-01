Защитник «Реала» Коэнтрау вернулся в «Риу Аве»
Защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау перешел в португальский «Риу Аве», сообщает Sport24.
Защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау перешел в португальский «Риу Аве», сообщает Sport24.
Как передает официальный твиттер клуба, контракт Коэнтрау с «Реалом» заканчивается в следующем году. Наставник «сливочных» Хулен Лопетеги не был заинтересован в услугах игрока и позволил ему уйти в команду, где он будет получать постоянную игровую практику.
Коэнтрау начинал профессиональную карьеру в «Риу Аве».
Сезон-2017/18 португалец провел в лиссабонском «Спортинге», где выступал на правах аренды, проведя 44 матча и забив один мяч.
Ранее защитник Коэнтрау вернулся в мадридский «Реал».