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10:37 (мск), источник: Газета.Ру

Защитник «Реала» Коэнтрау вернулся в «Риу Аве»

Защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау перешел в португальский «Риу Аве», сообщает Sport24.

Источник: AP 2018

Как передает официальный твиттер клуба, контракт Коэнтрау с «Реалом» заканчивается в следующем году. Наставник «сливочных» Хулен Лопетеги не был заинтересован в услугах игрока и позволил ему уйти в команду, где он будет получать постоянную игровую практику.

Во время загрузки произошла ошибка.

Коэнтрау начинал профессиональную карьеру в «Риу Аве».

Сезон-2017/18 португалец провел в лиссабонском «Спортинге», где выступал на правах аренды, проведя 44 матча и забив один мяч.

Ранее защитник Коэнтрау вернулся в мадридский «Реал».

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