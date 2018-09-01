СМИ: Пике грозит полгода тюрьмы за вождение без прав

Как информирует AS, футболиста остановили полицейские в Барселоне. Согласно испанским законам, водитель имеет 12 баллов, которых он лишается в случае нарушения правил дорожного движения. Потеря всех 12 баллов означает автоматическое лишение прав. Именно это произошло с игроком, но, несмотря на это, он продолжал водить машину.