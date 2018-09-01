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12:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Пике грозит полгода тюрьмы за вождение без прав

Защитник «Барселоны» Жерар Пике был уличен в вождении автомобиля без прав, сообщают испанские СМИ.

Источник: Reuters

За это ему грозит тюремный срок.

Как информирует AS, футболиста остановили полицейские в Барселоне. Согласно испанским законам, водитель имеет 12 баллов, которых он лишается в случае нарушения правил дорожного движения. Потеря всех 12 баллов означает автоматическое лишение прав. Именно это произошло с игроком, но, несмотря на это, он продолжал водить машину.

За это правонарушение футболисту может грозить шесть месяцев тюрьмы и штраф в шесть тысяч евро.

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