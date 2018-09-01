СМИ: Чемпион мира по футболу Роналдо согласовал покупку испанского «Вальядолида»

Источник: AP 2018

Официально сделка по приобретению группой инвесторов во главе с 41-летним бразильцем 51% акций «Вальядолида» будет оформлена в ближайшее время. Роналдо и его партнеры заплатят за контрольный пакет акций клуба €30 млн, сумма будет разбита на несколько платежей.

По итогам сезона-2017/18 «Вальядолид» пробился в испанскую примеру. В первом туре чемпионата команда сыграла вничью с «Жироной» (0:0) в гостях, а во втором туре уступила на своем поле «Барселоне» (0:1).

В общей сложности «Вальядолид», основанный в 1928 году, провел 42 сезона в элитном испанском дивизионе. Клуб из одноименного города является обладателем Кубка испанской лиги (1984), Кубка Испанской королевской федерации футбола (1953) и двукратным финалистом Кубка страны (1950, 1989). Лучший результат в чемпионате Испании команда показала в сезоне-1962/63 — четвертое место.

Роналдо являлся одним из лучших нападающих своего поколения. В составе сборной Бразилии он становился победителем чемпионатов мира в 1994 и 2002 годах, также в его активе серебро мирового первенства — 1998, победа в Кубке конфедераций 1997 года, он становился двукратным обладателем Кубка Америки (1997, 1999). Бразилец занимает второе место по количеству голов на мировых первенствах (15).