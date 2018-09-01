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13:08 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Чемпион мира по футболу Роналдо согласовал покупку испанского «Вальядолида»

ТАСС, 1 сентября. Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо достиг договоренности о приобретении испанского «Вальядолида». Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

Источник: AP 2018

Официально сделка по приобретению группой инвесторов во главе с 41-летним бразильцем 51% акций «Вальядолида» будет оформлена в ближайшее время. Роналдо и его партнеры заплатят за контрольный пакет акций клуба €30 млн, сумма будет разбита на несколько платежей.

По итогам сезона-2017/18 «Вальядолид» пробился в испанскую примеру. В первом туре чемпионата команда сыграла вничью с «Жироной» (0:0) в гостях, а во втором туре уступила на своем поле «Барселоне» (0:1).

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В общей сложности «Вальядолид», основанный в 1928 году, провел 42 сезона в элитном испанском дивизионе. Клуб из одноименного города является обладателем Кубка испанской лиги (1984), Кубка Испанской королевской федерации футбола (1953) и двукратным финалистом Кубка страны (1950, 1989). Лучший результат в чемпионате Испании команда показала в сезоне-1962/63 — четвертое место.

Роналдо являлся одним из лучших нападающих своего поколения. В составе сборной Бразилии он становился победителем чемпионатов мира в 1994 и 2002 годах, также в его активе серебро мирового первенства — 1998, победа в Кубке конфедераций 1997 года, он становился двукратным обладателем Кубка Америки (1997, 1999). Бразилец занимает второе место по количеству голов на мировых первенствах (15).

На клубном уровне Роналдо известен по выступлениям за испанские «Барселону» и «Реал», итальянские «Интер» и «Милан», голландский ПСВ и бразильские «Крузейро» и «Коринтианс». В 1997 и 2002 годах он становился обладателем приза лучшему игроку года в мире — «Золотой мяч». Роналдо завершил игровую карьеру в 2011 году из-за частых травм и развившихся проблем с лишним весом.

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