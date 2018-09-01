Роналду позавидовал лучшему футболисту мира

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По информации издания, форвард собирался прилететь из Турина на вертолете. В зале, где проходила церемония, для Роналду и его окружения были зарезервированы шесть кресел. Однако за два часа до церемонии до португальца дошла информация о том, что лучшим игроком прошлого сезона признан Модрич. После этого Роналду решил не лететь на вручение наград.

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В материале также отмечается, что португалец получил звонок от руководителей «Ювентуса», включая генерального директора клуба Джузеппе Маротту, который ждал форварда в одном из отелей неподалеку от места проведения церемонии. Однако футболист не изменил своего решения пропустить церемонию, и «Ювентус» уведомил УЕФА о том, что Роналду не появится.

Церемония вручения призов прошла в Монако 30 августа. Все призы получили игроки, выигрывавшие Лигу чемпионов в составе мадридского «Реала» в сезоне-2017/2018. Роналду был признан лучшим нападающим.