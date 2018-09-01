Роналду попросил руководство «Ювентуса» нанять ему трех телохранителей
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил руководство клуба нанять ему трех телохранителей, сообщает Football Italia.
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил руководство клуба нанять ему трех телохранителей, сообщает Football Italia.
33-летний португалец боится, что его вилла в Гран Мадре может быть слишком уязвима для недоброжелателей.
Один из телохранителей будет охранять дом Роналду, другой — семью футболиста, а третий — самого португальца.
Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года за €112 млн.