Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Спартак-20
Балтика0
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Урал
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хоффенхайм0
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер0
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф0
Вердер0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аугсбург0
Боруссия М0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нюрнберг0
Майнц0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник0
Нижний Новгород0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Томь2
СКА-Хабаровск1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел2
Зенит-22
Футбол. Первый дивизион
17:00
Авангард К
Армавир
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Первый дивизион
17:30
Тамбов
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сочи
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
18:00
Ним
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
14:30
Лестер1
Ливерпуль2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Болонья
Интер
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов1
Анжи0
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
19:30
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Нант
Футбол. Зарубежный
21:30
Парма
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал
Леганес
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч0
Мордовия1
Все события
Фоторепортажи
13«Зенит» одержал трудную победу над «Мольде» в матче Лиги Европы
27Первый гол Смолова, стычка на поле и арбузы
15:12 (мск), источник: Газета.Ру

Роналду попросил руководство «Ювентуса» нанять ему трех телохранителей

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил руководство клуба нанять ему трех телохранителей, сообщает Football Italia.

Источник: Reuters

33-летний португалец боится, что его вилла в Гран Мадре может быть слишком уязвима для недоброжелателей.

Один из телохранителей будет охранять дом Роналду, другой — семью футболиста, а третий — самого португальца.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года за €112 млн.

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Секретный разговор: что Ельцин рассказал Клинтону о Путине
Пугачева и Галкин отреагировали на смерть Кобзона
Усиление «Локомотива», перестройка ЦСКА, отъезд Промеса
Жребий брошен: что ждет «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы
65 подозреваемых: Россия лишится биатлона
ЦСКА — «Зенит» — 9:0. Лучшее трансферное окно армейцев в истории
СМИ: Роналдо согласовал покупку испанского клуба
Повторяем все за Америкой: чего ждать от нового сезона КХЛ
«Это будет бомба»: Медведева будет кататься по-канадски
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь