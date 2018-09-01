«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Лестер»

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей забитыми мячами отметились Садио Мане (10-я минута) и Роберто Фирмино (45), у хозяев отличился Рашид Геззал (63), который свой гол забил после ошибки вратаря «Ливерпуля» Алиссона, перешедшего летом из итальянской «Ромы» за €72,5 млн. Этот гол стал первым, пропущенным «Ливерпулем» в текущем сезоне. До перехода Кепы Аррисабалаги в «Челси» за €80 млн Алиссон был самым дорогим вратарем в истории.

Для «Ливерпуля» эта победа стала четвертой подряд на старте сезона чемпионата Англии. Также без потерянных очков в премьер-лиге идут «Тоттенхэм», «Челси» и «Уотфорд», которые свои матчи проведут позднее. «Ливерпуль» впервые в премьер-лиге начал сезон с четырех побед кряду.

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 12 очков, «Лестер» с шестью очками идет седьмым.