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17:15 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Лестер»

ТАСС, 1 сентября. «Ливерпуль» одержал победу над «Лестером» со счетом 2:1 в гостевом матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей забитыми мячами отметились Садио Мане (10-я минута) и Роберто Фирмино (45), у хозяев отличился Рашид Геззал (63), который свой гол забил после ошибки вратаря «Ливерпуля» Алиссона, перешедшего летом из итальянской «Ромы» за €72,5 млн. Этот гол стал первым, пропущенным «Ливерпулем» в текущем сезоне. До перехода Кепы Аррисабалаги в «Челси» за €80 млн Алиссон был самым дорогим вратарем в истории.

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Для «Ливерпуля» эта победа стала четвертой подряд на старте сезона чемпионата Англии. Также без потерянных очков в премьер-лиге идут «Тоттенхэм», «Челси» и «Уотфорд», которые свои матчи проведут позднее. «Ливерпуль» впервые в премьер-лиге начал сезон с четырех побед кряду.

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 12 очков, «Лестер» с шестью очками идет седьмым.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Тоттенхэмом», «Лестер» также на выезде встретится с «Борнмутом». Обе встречи пройдут 15 сентября — после перерыва на матчи национальных сборных.

Лестер 1:2
Первый тайм: 0:2
Ливерпуль
1.09.2018, 14:30 основной раунд: 4-й тур King Power Stadium
Главные тренеры
Клод Пюэль Юрген Клопп
Голы
63′ Рашид Геззаль (Д. Мэддисон) 31
10 Садио Мане (Э. Робертсон) 10′
9 Роберту Фирмину (Дж. Милнер) 45′
Составы
Каспер Шмайхель 1
Бен Чилвелл 3
Уэстли Морган 5
Рикарду Перейра 14
Гарри Магуайр 15
88′ Нампали Менди 24
90+5′ Уилфред Ндиди 25
61′ Рашид Геззаль 31
83′ Джеймс Мэддисон 10
Дэниел Амарти 18
61′ Марк Олбрайтон 11
Келечи Ихеаначо 8
76′ Демарэй Грэй 7
Синдзи Окадзаки 20
13 Алиссон
4 Виргил ван Дейк 55′
12 Джо Гомез
26 Эндрю Робертсон
5 Джорджиньо Вайналдум
7 Джеймс Милнер 90+3′
9 Роберту Фирмину
10 Садио Мане
66 Трент Александр-Арнолд 89′
32 Жоэль Матип
14 Джордан Хендерсон 71′
8 Наби Кейта
11 Мохамед Салах 71′
23 Джердан Шачири
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 4
4 Угловые 4
9 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Пол Тирни (Англия)
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