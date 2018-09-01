10 самых идиотских трансферов этого лета. Лучше бы их не было

Источник: AFP 2018

Макс Майер

«Шальке» → «Кристал Пэлас»

Стоимость: свободный агент

Вместо почти любого топ-клуба или хотя бы Лиги чемпионов с «Шальке» — невыдающийся английский середняк. Майер ссорился с тренером и руководством гельзенкирхенцев и дважды отказался продлевать контракт. Прошлым летом его не устроили три половиной миллиона евро в год, затем пять с половиной. Эти же условия, выдвинутые его агентом, отпугнули «Атлетико», «Барселону» и «Ливерпуль». Платить 170 тысяч фунтов оказался готов только «Кристал Пэлас» — примерно столько же получают в «Арсенале» Обамеянг и Мхитарян.

Малком

«Бордо» → «Барселона»

Стоимость: 41 миллион евро

«Барселона» нагло и бессовестно увела бразильца у «Ромы», когда римляне уже достигли всех договоренностей с «Бордо», объявили об этом и ждали Малком в аэропорту. Мерзко повели себя все: жирондинцы нарушили данное слово, агент отомстил «Роме» за срыв трансфера вратаря Фузато, «Барса» оторвалась после облома с Виллианом, Малком переобулся и теперь сидит на скамейке именитого клуба вместо первых ролей в «Роме». Единственный позитив — роскошный троллинг «Ромы» в твиттере.

Клеман Лангле

«Севилья» → «Барселона»

Стоимость: 35,9 миллионов евро

Француз не мог отказать «Барсе», а к тому же, как сам сказал, теперь он избавлен от унижений Месси два раза в год. Но выбраться из-под Пике и Умтити Клеману едва ли удастся. По крайней мере, будет кому развлекать Малкома на скамейке.

Кевин Стротман

«Рома» → «Марсель»

Стоимость: 28 миллионов евро

Еще один грандиозный провал Мончи, который возмущает даже больше, чем расставание с Наингголаном. «Они продали меня. Я вынужден уйти», — так якобы прокомментировал продажу во Францию в разговоре с друзьями сам Стротман. В «Роме» Кевин растерял здоровье, но в лучшей форме держал стабильный уровень и не выпадал из основы. Итог — не «МЮ» или хотя бы «Интер», где его ждали ван Гал и Спаллетти, а всего лишь готовый на траты «Марсель».

Мариано Диас

«Лион» → «Реал»

Стоимость: 33 миллиона евро

Формально доминиканец — замена Роналду: других форвардов этим летом Перес не купил, а Диас взял себе «семерку» Криша. В реальности Диас — всего лишь подмена Бензема, да и то не факт, что Карима переживет в «Реале» хоть один нападающий. Мариано просто плохо лежал: «Реал» только год назад продал его «Лиону» и сохранял за собой 35 процентов прав на игрока, а потому вернуть его мог на выгодных для себя условиях. Перес наплевал на договоренности «Лиона» с «Севильей» и выполнил требование Лопетеги. Хотя все ждали, что Фло вывезет из Франции кое-кого другого.

Кепа Аррисабалага

«Атлетик» → «Челси»

Стоимость: 80 миллионов евро

63 миллиона, которые достались «Роме» от «Ливерпуля» за Алиссона, теперь кажутся адским демпингом. «Челси» очень долго сбывал «Реалу» Тибо Куртуа, но словно не подготовился к тому, что бельгиец на самом деле уйдет, и истерично выбросил за Аррисабалагу целое состояние. В свои 23 Кепа несомненно одарен и талантлив, но эти 80 миллионов — в лучшем случае вложение в будущее: сейчас за него дико переплатили.

Бернд Лено

«Байер» → «Арсенал»

Стоимость: 25 миллионов евро

Любитель привозов из «Байера» вдруг вошел в десятку самых дорогих вратарей мира (возглавляет ее, конечно, Кепа). «Арсенал» либо видит в Бернде второго Леманна, либо просто не особенно запаривался насчет подмены для Чеха. Альтернатива Петру нужна — прошлый сезон не задался, а Эмери уже объявил, что будет ротировать вратарей. Видимо, о талантах Лено мы чего-то не знаем.

Рияд Марез

«Лестер» → «Манчестер Сити»

Стоимость: 67,8 млн евро

В отличие от Канте, Марез остался в чемпионском «Лестере» и основательно закис — при этом не особо сбавив в цене. 70 миллионов евро за игрока в ротацию на не самую бедную позицию — вполне в духе «Манчестер Сити», но, кажется, этот трансфер уж слишком запоздал. Возможно, только кажется: в матчах с «Челси» и «Арсеналом» (победных) Гвардиола доверил алжирцу место в старте.

Жан-Мишель Сери

«Ницца» → «Фулхэм»

Стоимость: 20 миллионов евро

Год назад Сери психовал из-за сорвавшегося трансфера в «Барселону» и разносил офис «Ниццы», которая заломила за него неподъемную цену. Другая версия — ивуариец якобы разочаровал «Барсу» в отборочных матче ЛЧ с «Наполи», но сам Сери ссылался на психологическое давление, которое не позволяло думать о футболе. Жан не терял духа и перечислял клубы, где хотел бы оказаться вместо Каталонии: «Ювентус», «ПСЖ», «Арсенал», «Боруссия», «Ливерпуль». Итог — заштатный «Фулхэм». К лондонцам вопросов нет (куда более дикой кажется аренда Шюррле из «Боруссии») — интересно, с чего вдруг Сери причислил «Фулхэм» к топам.

Эрик-Максим Шупо-Мотинг

«Сток» → «ПСЖ»

Стоимость: свободный агент