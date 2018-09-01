Могилевский «Днепр» и минский «Луч» не выявили победителя

Два аутсайдера чемпионата Беларуси, встречавшиеся в Могилеве, всеми силами стремились к победе, но так и не добились успеха — 0:0.

Позже футболисты «Ислочи» примут «Гомель», а брестское «Динамо» сыграет на своем поле с «Минском».

Ранее «Витебск» разгромил у себя дома «Смолевичи» — 4:0, в Жодино футболисты «Городеи» неожиданно победили «Торпедо-БелАЗ» — 1:0.

Заключительные матчи 20-го тура состоятся 2 сентября: «Слуцк» — БАТЭ (Борисов), «Динамо» (Минск) — «Неман» (Гродно), «Торпедо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск).