Могилевский «Днепр» и минский «Луч» не выявили победителя
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сегодняшнем матче могилевского «Днепра» и минского «Луча» зафиксирована безголевая ничья, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сегодняшнем матче могилевского «Днепра» и минского «Луча» зафиксирована безголевая ничья, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Два аутсайдера чемпионата Беларуси, встречавшиеся в Могилеве, всеми силами стремились к победе, но так и не добились успеха — 0:0.
Позже футболисты «Ислочи» примут «Гомель», а брестское «Динамо» сыграет на своем поле с «Минском».
Ранее «Витебск» разгромил у себя дома «Смолевичи» — 4:0, в Жодино футболисты «Городеи» неожиданно победили «Торпедо-БелАЗ» — 1:0.
Заключительные матчи 20-го тура состоятся 2 сентября: «Слуцк» — БАТЭ (Борисов), «Динамо» (Минск) — «Неман» (Гродно), «Торпедо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск).
Положение в группе лидеров: БАТЭ — 45 очков (18 матчей), «Витебск» — 41 (19), «Динамо» (Минск) — 38 (18), «Шахтер» — 38 (18). Внизу турнирной таблицы столичные «Луч» и «Торпедо», набравшие по 12 очков, на балл больше у «Днепра».