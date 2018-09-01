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18:01 (мск), источник: БЕЛТА

Могилевский «Днепр» и минский «Луч» не выявили победителя

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сегодняшнем матче могилевского «Днепра» и минского «Луча» зафиксирована безголевая ничья, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Два аутсайдера чемпионата Беларуси, встречавшиеся в Могилеве, всеми силами стремились к победе, но так и не добились успеха — 0:0.

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«Городея» победила «Торпедо-БелАЗ», «Витебск» разгромил «Смолевичи» на старте 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Позже футболисты «Ислочи» примут «Гомель», а брестское «Динамо» сыграет на своем поле с «Минском».

Ранее «Витебск» разгромил у себя дома «Смолевичи» — 4:0, в Жодино футболисты «Городеи» неожиданно победили «Торпедо-БелАЗ» — 1:0.

Заключительные матчи 20-го тура состоятся 2 сентября: «Слуцк» — БАТЭ (Борисов), «Динамо» (Минск) — «Неман» (Гродно), «Торпедо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск).

Положение в группе лидеров: БАТЭ — 45 очков (18 матчей), «Витебск» — 41 (19), «Динамо» (Минск) — 38 (18), «Шахтер» — 38 (18). Внизу турнирной таблицы столичные «Луч» и «Торпедо», набравшие по 12 очков, на балл больше у «Днепра».

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