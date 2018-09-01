«Челси» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Борнмут»
ТАСС, 1 сентября. «Челси» одержал победу над «Борнмутом» со счетом 2:0 в домашнем матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 1 сентября. «Челси» одержал победу над «Борнмутом» со счетом 2:0 в домашнем матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу.
Забитыми мячами отметились Педро (72-я минута) и Эден Азар (85). Для «Челси» эта победа стала четвертой подряд на старте сезона английской
В турнирной таблице «Челси» занимает второе место, набрав 12 очков, «Борнмут» с семью очками идет шестым.
В следующем туре «Челси» примет «Кардифф», «Борнмут» также на своем поле сыграет с «Лестером». Обе встречи пройдут 15 сентября, после перерыва на матчи национальных сборных.
Результаты других матчей игрового дня:
«Брайтон» — «Фулхэм» — 2:2;.
«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» — 0:1;.
«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» — 0:2;.
«Эвертон» — «Хаддерсфилд» — 1:1.
|Маурицио Сарри
|Эдди Хоуи
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Ли Мэйсон (Англия)