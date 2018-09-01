«Челси» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Борнмут»

Забитыми мячами отметились Педро (72-я минута) и Эден Азар (85). Для «Челси» эта победа стала четвертой подряд на старте сезона английской премьер-лиги. С таким же результатом идет «Ливерпуль», а без потерянных очков в первых трех турах также обошлись «Тоттенхэм» и «Уотфорд», которые проведут очную встречу в воскресенье.