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19:54 (мск), источник: ТАСС

«Челси» одержал четвертую победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Борнмут»

ТАСС, 1 сентября. «Челси» одержал победу над «Борнмутом» со счетом 2:0 в домашнем матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Педро (72-я минута) и Эден Азар (85). Для «Челси» эта победа стала четвертой подряд на старте сезона английской премьер-лиги. С таким же результатом идет «Ливерпуль», а без потерянных очков в первых трех турах также обошлись «Тоттенхэм» и «Уотфорд», которые проведут очную встречу в воскресенье.

В турнирной таблице «Челси» занимает второе место, набрав 12 очков, «Борнмут» с семью очками идет шестым.

В следующем туре «Челси» примет «Кардифф», «Борнмут» также на своем поле сыграет с «Лестером». Обе встречи пройдут 15 сентября, после перерыва на матчи национальных сборных.

Результаты других матчей игрового дня:

«Брайтон» — «Фулхэм» — 2:2;.

«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» — 0:1;.

«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» — 0:2;.

«Эвертон» — «Хаддерсфилд» — 1:1.

Челси 2:0
Первый тайм: 0:0
Борнмут
1.09.2018, 17:00 основной раунд: 4-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио Сарри Эдди Хоуи
Голы
72′ Родригес Педро (О. Жиру) 11
85′ Эден Азар (М. Алонсо) 10
Составы
Кепа Аррисабалага 1
Антонио Рюдигер 2
33′ Маркос Алонсо 3
Сесар Аспиликуэта 28
Давид Луиз 30
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 5
55′ Н`Голо Канте 7
Эден Азар 10
79′ Матео Ковачич 17
Рубен Лофтус-Чик 12
65′ Виллиан 22
Родригес Педро 11
61′ Альваро Мората 29
Оливье Жиру 18
27 Асмир Бегович
2 Саймон Фрэнсис
3 Стив Кук
5 Натан Аке
21 Диего Рико
4 Дэн Гослинг 20′
13 Каллум Уилсон
24 Райан Фрэйзер
15 Адам Смит 80′
9 Лис Муссе
8 Джефферсон Лерма 88′ 70′
16 Льюис Кук
17 Джошуа Кинг 80′
10 Джордон Айб
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 1
7 Угловые 6
10 Фолы 7
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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