Дебютный гол Найнгголана помог «Интеру» разгромить «Болонью»
«Интер» разгромил «Болонью» в матче 3-го тура итальянской Серии А.
«Интер» разгромил «Болонью» в матче 3-го тура итальянской Серии А.
Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
На 66-й минуте дебютный гол в составе миланской команды забил Раджа Найнгголан, а в концовке Антонио Кандрева и Иван Перишич закрепили победу нерадзурри.
«Интер» одержал первую победу в новом сезоне, миланцы (4 очка) занимают пятое место в турнирной таблице. «Болонья» (1) — 16-я.
В следующем туре итальянского чемпионата «Интер» примет «Парму», а «Болонья» сыграет в гостях с «Дженоа». Оба матча пройдут 16 сентября.