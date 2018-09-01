Гол Уокера принес «Манчестер Сити» победу над «Ньюкаслом»
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» дома обыграли «Ньюкасл» в матче четвертого тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» дома обыграли «Ньюкасл» в матче четвертого тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. Голы у хозяев поля забили Рахим Стерлинг (8-я минута) и Кайл Уокер (52). В составе гостей отличился Деандре Йедлин (30).
«Манчестер Сити» с 10 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Ньюкасл» с одним очком идет 18-м.
|Манчестер Сити
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2:1
Первый тайм: 1:1
|Ньюкасл Юнайтед
|Хосеп Гвардьола
|Рафаэль Бенитес
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|3
|8
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|0
|5
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кевин Френд (Англия)