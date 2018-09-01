Гол Уокера принес «Манчестер Сити» победу над «Ньюкаслом»

Встреча, прошедшая в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. Голы у хозяев поля забили Рахим Стерлинг (8-я минута) и Кайл Уокер (52). В составе гостей отличился Деандре Йедлин (30).