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22:58 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Уокера принес «Манчестер Сити» победу над «Ньюкаслом»

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» дома обыграли «Ньюкасл» в матче четвертого тура чемпионата Англии.

Источник: AFP 2018

Встреча, прошедшая в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. Голы у хозяев поля забили Рахим Стерлинг (8-я минута) и Кайл Уокер (52). В составе гостей отличился Деандре Йедлин (30).

«Манчестер Сити» с 10 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Ньюкасл» с одним очком идет 18-м.

Манчестер Сити 2:1
Первый тайм: 1:1
Ньюкасл Юнайтед
1.09.2018, 19:30 основной раунд: 4-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Рафаэль Бенитес
Голы
8′ Рахим Стерлинг (Бенж. Менди) 7
52′ Кайл Уокер (С. Агуэро) 2
22 ДеАндре Йедлин (Х. Рондон) 30′
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
Джон Стоунс 5
Эмерик Ляпорт 14
Бенжамен Менди 22
Фернандинью 25
Рахим Стерлинг 7
Серхио Агуэро 10
89′ Давид Сильва 21
Венсан Компани 4
76′ Рияд Махрез 26
Илкай Гюндоган 8
58′ Габриэл Жезус 33
Бернарду Силва 20
12 Мартин Дубравка
3 Пол Дамметт
6 Джамал Ласкеллес
18 Федерико Фернандес
22 ДеАндре Йедлин
4 Ки Сон Ен
10 Мохамед Диаме
17 Айосе Перес
2 Киран Кларк 81′
7 Джейкоб Мерфи
15 Кенеди 54′
30 Кристиан Атсу
9 Хосе Саломон Рондон 73′
21 Хосе Луис Санмартин Хоселу
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 3
8 Удары в створ 2
4 Угловые 0
5 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
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