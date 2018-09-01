«Сельта» победила «Атлетико» и вышла в лидеры примеры

Встреча, прошедшая в субботу в Виго, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Сельты». В составе победителей голы забили Максимилиано Гомес (46-я минута) и Яго Аспас (52). Мадридский клуб заканчивал встречу вдесятером — за вторую желтую карточку на 70-й минуте был удален Стефан Савич.