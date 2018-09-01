«Сельта» победила «Атлетико» и вышла в лидеры примеры
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» потерпел поражение от «Сельты» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» потерпел поражение от «Сельты» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Виго, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Сельты». В составе победителей голы забили Максимилиано Гомес (46-я минута) и Яго Аспас (52). Мадридский клуб заканчивал встречу вдесятером — за вторую желтую карточку на 70-й минуте был удален Стефан Савич.
«Атлетико» с четырьмя очками занимает десятое место в Примере, «Сельта» с семью очками вышла на первую строчку в турнирной таблице.
|Антонио Мохамед
|Диего Симеоне
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|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|0
|2
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос (Испания)