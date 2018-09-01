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10:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дебют Куртуа и огненный Бензема. «Реал» разгромил «Леганес»

«Королевский клуб» не оставил шансов одному из аутсайдеров примеры (4:1).

Источник: AFP 2018

Тибо в старте

«Леганес» — более чем скромный сосед «Реала» из одного из многочисленных мадридских пригородов, последние два сезона заканчивавший чемпионат Испании на 17-м (то есть, последнем перед зоной вылета) месте. Сложно представить, какой особенный интерес мог бы возникнуть к этому матчу у стороннего зрителя, если бы не два «но»: дебют Тибо Куртуа и тот факт, что в прошлом сезоне «Леганес» выбил «Реал» из розыгрыша Кубка Испании, неожиданно для всех обыграв его в гостях (2:1).

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Карим в огне

Впрочем, Кубок Кубком, да и память о том поражении уже давно стерлась из «королевской» памяти — на носу задачи поважнее. Например, продолжить хорошо набранный темп после двух побед на старте примеры: над «Хетафе» (2:0) и «Жироной» (4:1). В этом новому тренеру «Реала» Хулену Лопетеги активно помогают вышедший из тени Криштиану Роналду Гарет Бэйл и удивительный Карим Бензема, который сумел справиться с колоссальным внешним давлением от своих же болельщиков, когда в прошлом году надолго выпал из голевого ритма, и выйти из той ситуации победителем.

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Перед игрой с «Леганесом» у француза и валлийца было по два забитых мяча, встреча с соседями пополнила копилку: Бэйл поразил цель один раз, Бензема отметился дублем. Первый французский гол позволил нападающему установить приятное достижение — отныне мадридская «девятка» может похвастать тем, что забивал всем 33 командам, с которыми встречался в примере (на одну больше, чем у Роналду). Но главная фантастика в другом — в прошлом сезоне до подобных показателей Гарет добрался только к началу января, а Карим и вовсе к концу февраля. Неизвестно, продолжится ли их удачная серия, но пока очевидно — в дуэте они работают куда слаженнее и продуктивнее, чем в трио, в котором солировал Роналду.

Два пенальти и кудесник Иско

Дебютанту Куртуа не удалось сохранить ворота у себя за спиной в целости и сухости — фол Каземиру на Хави Эрасо и точный удар Гвидо Каррильо несколько омрачили его первый матч в мадридской команде. Но на большее «Леганес» не хватило — разгром соседей довершил Серхио Рамос, во втором тайме уверенно исполнивший одиннадцатиметровый, назначенный за фол на Марко Асенсио.

В оставшееся время публику, что собралась на «Сантьяго Бернабеу», развлекал Иско, в одном из эпизодов показавший в чужой штрафной «Марсельезу» или «финт Зидана» — момент едва не закончился очередным голом в ворота гостей, но «Реал» решил остановиться на четырех.

Лопетеги пока успешно (за исключением проигранного «атлетам» Суперкубка Европы 2:4) справляется со своей работой, но все основные испытания у него еще впереди.

Реал 4:1
Первый тайм: 1:1
Леганес
1.09.2018, 21:45 основной раунд: 3-й тур Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Маурисио Пеллегрино
Голы
17′ Гарет Бэйл (Д. Карвахаль) 11
48′ Карим Бензема (М. Асенсио) 9
61′ Карим Бензема (Л. Модрич) 9
66′ Серхио Рамос 4
9 Гвидо Каррильо 24′
Составы
Тибо Куртуа 25
Даниэль Карвахаль 2
Марселу 12
Серхио Рамос 4
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Каземиру 14
Карим Бензема 9
3′ 62′ Лука Модрич 10
Франсиско Роман Иско 22
85′ Гарет Бэйл 11
Лукас Васкес 17
78′ Марко Асенсио 20
Дани Себальос 24
1 Иван Пичу Куэльяр
2 Хуан Франсиско Морено Хуанфран
5 Хонатан Кристиан Сильва
3 Унаи Бустинса
22 Димитриос Сиовас
9 Гвидо Каррильо
6 Херард Гумбау
21 дель Мармоль Рубен Перес
10 Набиль Эль-Жар 70′
26 Юссеф Эн-Несири
20 Майкл Сантос 81′ 27′
4 Диего Ролан
17 Хавьер Эрасо 69′
23 Микель Весга
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
8 Угловые 1
11 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сантьяго Хайме Латре (Испания)
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Красная карточка
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