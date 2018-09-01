Дебют Куртуа и огненный Бензема. «Реал» разгромил «Леганес»

Источник: AFP 2018

Тибо в старте

«Леганес» — более чем скромный сосед «Реала» из одного из многочисленных мадридских пригородов, последние два сезона заканчивавший чемпионат Испании на 17-м (то есть, последнем перед зоной вылета) месте. Сложно представить, какой особенный интерес мог бы возникнуть к этому матчу у стороннего зрителя, если бы не два «но»: дебют Тибо Куртуа и тот факт, что в прошлом сезоне «Леганес» выбил «Реал» из розыгрыша Кубка Испании, неожиданно для всех обыграв его в гостях (2:1).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnJzg2gF2tj/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.349609375% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnJzg2gF2tj/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Thibaut Courtois (@thibautcourtois)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-31T18:23:55+00:00">31 Авг 2018 в 11:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Карим в огне

Впрочем, Кубок Кубком, да и память о том поражении уже давно стерлась из «королевской» памяти — на носу задачи поважнее. Например, продолжить хорошо набранный темп после двух побед на старте примеры: над «Хетафе» (2:0) и «Жироной» (4:1). В этом новому тренеру «Реала» Хулену Лопетеги активно помогают вышедший из тени Криштиану Роналду Гарет Бэйл и удивительный Карим Бензема, который сумел справиться с колоссальным внешним давлением от своих же болельщиков, когда в прошлом году надолго выпал из голевого ритма, и выйти из той ситуации победителем.

Перед игрой с «Леганесом» у француза и валлийца было по два забитых мяча, встреча с соседями пополнила копилку: Бэйл поразил цель один раз, Бензема отметился дублем. Первый французский гол позволил нападающему установить приятное достижение — отныне мадридская «девятка» может похвастать тем, что забивал всем 33 командам, с которыми встречался в примере (на одну больше, чем у Роналду). Но главная фантастика в другом — в прошлом сезоне до подобных показателей Гарет добрался только к началу января, а Карим и вовсе к концу февраля. Неизвестно, продолжится ли их удачная серия, но пока очевидно — в дуэте они работают куда слаженнее и продуктивнее, чем в трио, в котором солировал Роналду.

Два пенальти и кудесник Иско

Дебютанту Куртуа не удалось сохранить ворота у себя за спиной в целости и сухости — фол Каземиру на Хави Эрасо и точный удар Гвидо Каррильо несколько омрачили его первый матч в мадридской команде. Но на большее «Леганес» не хватило — разгром соседей довершил Серхио Рамос, во втором тайме уверенно исполнивший одиннадцатиметровый, назначенный за фол на Марко Асенсио.

В оставшееся время публику, что собралась на «Сантьяго Бернабеу», развлекал Иско, в одном из эпизодов показавший в чужой штрафной «Марсельезу» или «финт Зидана» — момент едва не закончился очередным голом в ворота гостей, но «Реал» решил остановиться на четырех.