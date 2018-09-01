Дебют Куртуа и огненный Бензема. «Реал» разгромил «Леганес»

«Леганес» — более чем скромный сосед «Реала» из одного из многочисленных мадридских пригородов, последние два сезона заканчивавший чемпионат Испании на 17-м (то есть, последнем перед зоной вылета) месте. Сложно представить, какой особенный интерес мог бы возникнуть к этому матчу у стороннего зрителя, если бы не два «но»: дебют Тибо Куртуа и тот факт, что в прошлом сезоне «Леганес» выбил «Реал» из розыгрыша Кубка Испании, неожиданно для всех обыграв его в гостях (2:1).
Впрочем, Кубок Кубком, да и память о том поражении уже давно стерлась из «королевской» памяти — на носу задачи поважнее. Например, продолжить хорошо набранный темп после двух побед на старте примеры: над «Хетафе» (2:0) и «Жироной» (4:1). В этом новому тренеру «Реала» Хулену Лопетеги активно помогают вышедший из тени Криштиану Роналду Гарет Бэйл и удивительный Карим Бензема, который сумел справиться с колоссальным внешним давлением от своих же болельщиков, когда в прошлом году надолго выпал из голевого ритма, и выйти из той ситуации победителем.
Перед игрой с «Леганесом» у француза и валлийца было по два забитых мяча, встреча с соседями пополнила копилку: Бэйл поразил цель один раз, Бензема отметился дублем. Первый французский гол позволил нападающему установить приятное достижение — отныне мадридская «девятка» может похвастать тем, что забивал всем 33 командам, с которыми встречался в примере (на одну больше, чем у Роналду). Но главная фантастика в другом — в прошлом сезоне до подобных показателей Гарет добрался только к началу января, а Карим и вовсе к концу февраля. Неизвестно, продолжится ли их удачная серия, но пока очевидно — в дуэте они работают куда слаженнее и продуктивнее, чем в трио, в котором солировал Роналду.
Дебютанту Куртуа не удалось сохранить ворота у себя за спиной в целости и сухости — фол Каземиру на Хави Эрасо и точный удар Гвидо Каррильо несколько омрачили его первый матч в мадридской команде. Но на большее «Леганес» не хватило — разгром соседей довершил Серхио Рамос, во втором тайме уверенно исполнивший одиннадцатиметровый, назначенный за фол на Марко Асенсио.
В оставшееся время публику, что собралась на «Сантьяго Бернабеу», развлекал Иско, в одном из эпизодов показавший в чужой штрафной «Марсельезу» или «финт Зидана» — момент едва не закончился очередным голом в ворота гостей, но «Реал» решил остановиться на четырех.
Лопетеги пока успешно (за исключением проигранного «атлетам» Суперкубка Европы 2:4) справляется со своей работой, но все основные испытания у него еще впереди.