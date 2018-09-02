Слуцкий: Игроки «Витесса» говорили, что умрут от моих нагрузок
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, как игроки жаловались на его нагрузки.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, как игроки жаловались на его нагрузки.
— На сборах мы тренировались дважды в день. По голландским меркам это слишком много, — сказал специалист в интервью NOS. — Игроки жаловались, что от такого они умрут. Я пообещал им, что если
Также российский тренер рассказал о своих впечатлениях от голландской еды.
— Я пробовал биттербаллены — горячие пирожки. В первый раз мне не понравилось, потому что никто мне не сказал, что они горячие внутри.
После трех матчей в чемпионате Голландии «Витесс» занимает седьмое место с пятью очками.