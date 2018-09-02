Слуцкий: Игроки «Витесса» говорили, что умрут от моих нагрузок

— На сборах мы тренировались дважды в день. По голландским меркам это слишком много, — сказал специалист в интервью NOS. — Игроки жаловались, что от такого они умрут. Я пообещал им, что если кто-то умрет, то я на следующий день изменю тренировочный план. Почему качаюсь во время матчей? Это реакция на стресс во время игры. Это сложно объяснить.