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14:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слуцкий: Игроки «Витесса» говорили, что умрут от моих нагрузок

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, как игроки жаловались на его нагрузки.

Источник: РИА "Новости"

— На сборах мы тренировались дважды в день. По голландским меркам это слишком много, — сказал специалист в интервью NOS. — Игроки жаловались, что от такого они умрут. Я пообещал им, что если кто-то умрет, то я на следующий день изменю тренировочный план. Почему качаюсь во время матчей? Это реакция на стресс во время игры. Это сложно объяснить.

Также российский тренер рассказал о своих впечатлениях от голландской еды.

— Я пробовал биттербаллены — горячие пирожки. В первый раз мне не понравилось, потому что никто мне не сказал, что они горячие внутри.

После трех матчей в чемпионате Голландии «Витесс» занимает седьмое место с пятью очками.

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