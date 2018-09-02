Болельщики провели акцию протеста против вице-президента «Манчестер Юнайтед»

Фанаты наняли небольшой самолёт, который пролетел с протестным баннером над стадионом «Тёрф Мур».

Футбол Англия 2018/2019 Тур 4, 2.09.2018, 18:00 Бернли 0 Манчестер Юнайтед 1

На баннере было написано: «Эд Вудворд — специалист по провалам!». Самолёт пролетел над ареной примерно за 20 минут до начала матча. В 2014 году специалистом по провалам главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал бывшего наставника «Арсенала» Арсена Венгера.