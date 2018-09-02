Болельщики провели акцию протеста против вице-президента «Манчестер Юнайтед»
Поклонники «Манчестер Юнайтед» перед гостевым матчем 4-го тура АПЛ с «Бёрнли» провели акцию протеста против
Поклонники «Манчестер Юнайтед» перед гостевым матчем 4-го тура АПЛ с «Бёрнли» провели акцию протеста против
Фанаты наняли небольшой самолёт, который пролетел с протестным баннером над стадионом «Тёрф Мур».
На баннере было написано: «Эд Вудворд — специалист по провалам!». Самолёт пролетел над ареной примерно за 20 минут до начала матча. В 2014 году специалистом по провалам главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал бывшего наставника «Арсенала» Арсена Венгера.
Болельщики «Манчестер Юнайтед» недовольны результатами команды на старте сезона. Клуб потерпел два поражения в трёх матчах в новом сезоне. В 3-м туре «МЮ» был разгромлен на «Олд Траффорде» «Тоттенхэмом». Болельщики считают, что руководство клуба не выделило необходимые средства на укрепление состава, как того требовал Моуринью.