Футболисты «Шахтера» выиграли у «Торпедо» в чемпионате Беларуси

Столичное «Торпедо» принимало горняков на стадионе «Трактор». Гости открыли счет уже на 12 минуте, благодаря голу Юлиуса Соке, и доминировали на протяжении всей встречи, однако хозяевам дважды удавалось сравнять счет. Победную точку на 70-й минуте поставил футболист «Шахтера» Денис Лаптев. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу солигорского клуба.