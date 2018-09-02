Футболисты «Шахтера» выиграли у «Торпедо» в чемпионате Беларуси
Солигорский «Шахтер» одержал победу над минским «Торпедо» в матче 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
Солигорский «Шахтер» одержал победу над минским «Торпедо» в матче 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
Столичное «Торпедо» принимало горняков на стадионе «Трактор». Гости открыли счет уже на 12 минуте, благодаря голу Юлиуса Соке, и доминировали на протяжении всей встречи, однако хозяевам дважды удавалось сравнять счет. Победную точку на 70-й минуте поставил футболист «Шахтера» Денис Лаптев. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу солигорского клуба.
Примечательно, что 3 мяча во встрече были забиты с пенальти. У «Торпедо» дважды одинадцатиметровый реализовал Дмитрий Тамело, а у «Шахтера» с пенальти забил Элис Бакай.
ТАБЛО
Футбол. Чемпионат Беларуси. 20-й тур
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Городея» — 0:1, «Динамо» (Брест) — «Минск» — 2:1, «Днепр» (Могилев) — «Луч» (Минск) — 0:0, «Ислочь» (Минский район) — «Гомель» — 0:1, «Витебск» — «Смолевичи» — 4:0.