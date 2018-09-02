«Лейпциг» и «Фортуна» сыграли вничью во втором туре чемпионата Германии
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболисты «Лейпцига» и «Фортуны» разошлись миром в матче второго тура чемпионата Германии.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболисты «Лейпцига» и «Фортуны» разошлись миром в матче второго тура чемпионата Германии.
Игра, прошедшая в воскресенье в Лейпциге, закончилась со счетом 1:1. На гол Маттиаса Циммермана на 47-й минуте у гостей «быки» ответили точным ударом
Команды набрали первые очки в новом сезоне чемпионата Германии.
|РБ Лейпциг
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1:1
Первый тайм: 0:0
|Фортуна Д
|Ральф Рангник
|Фридхельм Функель
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|14
|7
|Удары в створ
|8
|3
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Марко Фриц (Германия)