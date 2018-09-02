Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.09
Монако2
Марсель3
Футбол. Зарубежный
2.09
Бетис1
Севилья0
Футбол. Премьер-лига
2.09
Ахмат2
Уфа1
Футбол. Зарубежный
2.09
Аталанта0
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
2.09
Кьево0
Эмполи0
Футбол. Зарубежный
2.09
Лацио1
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
2.09
Сампдория3
Наполи0
Футбол. Зарубежный
2.09
Сассуоло5
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
2.09
Торино1
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
2.09
Арсенал К0
Заря Лг5
Футбол. Зарубежный
2.09
Динамо К0
Карпаты2
Футбол. Зарубежный
2.09
Барселона8
Уэска2
Футбол. Премьер-лига
2.09
Зенит0
Спартак0
Футбол. Зарубежный
2.09
Шальке-040
Герта2
Футбол. Зарубежный
2.09
Фиорентина1
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
2.09
Ренн2
Бордо0
Футбол. Зарубежный
2.09
Бернли0
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
2.09
Уотфорд2
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
2.09
Алавес2
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
2.09
Львов2
Александрия2
Футбол. Премьер-лига
2.09
Динамо2
Оренбург0
Футбол. Зарубежный
2.09
РБ Лейпциг1
Фортуна Д1
Футбол. Зарубежный
2.09
Сент-Этьен0
Амьен0
Футбол. Зарубежный
2.09
Кардифф Сити2
Арсенал3
Все события
Фоторепортажи
5Восемь голов «Барселоны» и другие события выходных
9Яркие кадры Гран-при Италии
02:32 (мск), источник: Р-Спорт

«Лейпциг» и «Фортуна» сыграли вничью во втором туре чемпионата Германии

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболисты «Лейпцига» и «Фортуны» разошлись миром в матче второго тура чемпионата Германии.

Игра, прошедшая в воскресенье в Лейпциге, закончилась со счетом 1:1. На гол Маттиаса Циммермана на 47-й минуте у гостей «быки» ответили точным ударом Жана-Кевина Огюстена на 68-й.

Команды набрали первые очки в новом сезоне чемпионата Германии.

РБ Лейпциг 1:1
Первый тайм: 0:0
Фортуна Д
2.09.2018, 16:30 основной раунд: 2-й тур Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Ральф Рангник Фридхельм Функель
Голы
68′ Жан-Кевин Огюстен 29
25 Маттиас Циммерманн (Н. Гиссельманн) 47′
Составы
Петер Гулачи 1
Марсело Сараччи 3
Дайот Упамекано 5
Норди Мукьеле 22
Эмиль Форсберг 10
Штефан Ильзанкер 13
Кевин Кампль 44
Тимо Вернер 11
86′ Диего Демме 31
Юссуф Поульсен 9
54′ Арминду Брума 17
Марсель Забитцер 7
71′ Жан-Кевин Огюстен 29
74′ Матеус Кунья 20
1 Михаэль Ренсинг
3 Андре Хоффманн 74′
5 Каан Айхан
23 Нико Гиссельманн 28′
35 Марцин Каминьски
39 Жан Циммер
6 Альфредо Моралес
31 Марсель Соботтка 33′
25 Маттиас Циммерманн 80′
22 Кевин Штегер 86′
10 Марвин Дукш 90′
11 Кенан Караман
28 Роувен Хеннингс 69′
9 Бенито Раман
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 14
7 Удары в створ 8
3 Угловые 3
11 Фолы 15
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Марко Фриц (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лейпциг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Фортуна Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кому выгоден биатлонный скандал
Как фанаты "Спартака" прокомменитровали уход Промеса из команды
Первый ноль «Зенита»
«Барселона» забила 8 мячей в матче чемпионата Испании
Дзюба сломал Жиго. Его дисквалифицируют на 6 матчей?
Футбол Италии шагнул за миллиард: итоги трансферного периода
Бывший тренер «Рубина» — в лидерах АПЛ с «Уотфордом»
Ледяхов не удержался в «Ахмате». Первая отставка сезона в РПЛ
«Сезон охоты открыт». Что окружало матч «Зенит» — «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь