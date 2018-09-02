БАТЭ с минимальным счетом одолел «Слуцк»
В матче 20-го тура первенства страны в высшей лиге БАТЭ в гостях сумел сломить сопротивление «Слуцка» — 1:0.
В матче 20-го тура первенства страны в высшей лиге БАТЭ в гостях сумел сломить сопротивление «Слуцка» — 1:0.
СЛУЦК — БАТЭ — 0:1
Слуцк. 2 сентября. Городской стадион. 17.00.
Судьи — Д. Щербаков, Д. Жук (оба — Минск), П. Мазуро (Молодечно).
СЛУЦК: Брановец, Трубило, Образов, Абубакар, Тимошенко, Бобко (Щегрикович, 24), Думбия (Муса, 46), Аюи (Хотов, 75), Кибук, Яцкевич, Шикавка. Запасные: Панкратов, Ясинский, Примус, Николич.
БАТЭ: Щербицкий, Филипович, Яблонский, Драгун, Иванич (Бага, 85), Риос, Милунович, Филипенко, Стасевич, Туоминен (Скавыш, 46), Мукам (Володько, 61). Запасные: Чичкан, Кизито, Волков, Поляков.
ГОЛ: 0:1 — Драгун (67). Предупреждение: Риос (83).