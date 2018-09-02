«Уотфорд» обыграл «Тоттенхэм», одержав четвёртую подряд победу в АПЛ

Источник: AP 2018

Встреча проходила на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе хозяев голы на свой счёт записали Трой Дини и Крэйг Кэткарт. Гости отличились после того, как полузащитник «Уотфорда» Абдулайе Дукуре провёл мяч в собственные ворота. Таким образом, «Уотфорд» одержал четвёртую подряд победу со старта нового сезона АПЛ, а «шпоры» после трёх побед кряду потерпели первое поражение.

«Уотфорд» (12 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Тоттенхэм» (9) — на пятой строчке.