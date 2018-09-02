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20:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уотфорд» обыграл «Тоттенхэм», одержав четвёртую подряд победу в АПЛ

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал на своём поле «Тоттенхэм Хотспур».

Источник: AP 2018

Встреча проходила на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе хозяев голы на свой счёт записали Трой Дини и Крэйг Кэткарт. Гости отличились после того, как полузащитник «Уотфорда» Абдулайе Дукуре провёл мяч в собственные ворота. Таким образом, «Уотфорд» одержал четвёртую подряд победу со старта нового сезона АПЛ, а «шпоры» после трёх побед кряду потерпели первое поражение.

«Уотфорд» (12 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Тоттенхэм» (9) — на пятой строчке.

Напомним, что «Уотфорд» возглавляет испанский специалист Хави Грасия, который известен в России по работе на посту наставника казанского «Рубина».

Уотфорд 2:1
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
2.09.2018, 18:00 основной раунд: 4-й тур Vicarage Road
Главные тренеры
Грасия Хави Маурисио Покеттино
Голы
69′ Трой Дини (Х. Холевас) 9
76′ Крейг Каткарт (Х. Холевас) 15
16 Абдулай Дукуре 53′
Составы
Бен Фостер 26
Дарил Янмат 2
Крейг Каткарт 15
Хосе Холевас 25
Кристиан Кабаселе 27
Абдулай Дукуре 16
52′ Этьенн Капуэ 29
Трой Дини 9
86′ Уилл Хьюз 19
Натаниэл Чалоба 14
90′ Роберто Перейра 37
Эдриан Мариаппа 6
70′ Андре Грэй 18
90+3′ Айзек Саксесс 10
13 Михел Форм
2 Киран Триппьер
5 Ян Фертонген
6 Давинсон Санчес
20 Деле Алли
23 Кристиан Эриксен
10 Харри Кейн
27 Родригес Моура Лукас
4 Тоби Алдервейрелд 81′
18 Фернандо Льоренте
33 Бен Дэйвис 89′
3 Дэнни Роуз
19 Мусса Дембеле 86′ 68′
8 Харри Уинкс
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 1
2 Угловые 8
7 Фолы 4
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
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Вторая желтая карточка
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