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20:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Лукаку принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Бёрнли»

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал на своём поле «Манчестер Юнайтед».

Источник: AP 2018

Встреча проходила на стадионе «Терф Мур» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе хозяев дублем отметился бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, который отличился на 27-й и 44-й минутах соответственно. На 69-й минуте французский полузащитник Поль Погба не смог реализовать пенальти. На 71-й минуте манкунианцы остались вдесятером после того, как красную карточку получил нападающий Маркус Рашфорд.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» одержал первую победу после двух подряд поражений в АПЛ, а «Бёрнли» продлил серию без побед до четырёх матчей (одна ничья и три поражения).

«Манчестер Юнайтед» (6 очков) располагается на десятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Бёрнли» (1) — на 19-й строчке.

Бернли 0:2
Первый тайм: 0:2
Манчестер Юнайтед
2.09.2018, 18:00 основной раунд: 4-й тур Turf Moor
Главные тренеры
Шон Дайч Жозе Моуринью
Голы
9 Ромелу Лукаку (А. Санчес) 27′
9 Ромелу Лукаку 44′
Нереализованные пенальти
6 П. Погба 69′
Составы
Джо Харт 20
Чарли Тэйлор 3
Джеймс Тарковски 5
Бен Ми 6
71′ Филлип Бардсли 26
Джек Корк 4
Эшли Уэствуд 18
Аарон Леннон 25
58′ Джефф Хендрик 13
Сэм Воукс 9
52′ 80′ Дуайт Макнейл 31
Эшли Барнс 10
84′ Крис Вуд 11
Матей Выдра 27
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
12 Крис Смоллинг
23 Люк Шоу 74′
25 Антонио Валенсия
27 Маруан Феллаини
31 Неманья Матич
9 Ромелу Лукаку 74′
6 Поль Погба 90′
3 Эрик Байи
7 Алексис Санчес 61′ 18′
10 Маркус Рэшфорд 71′
14 Джесси Лингард 76′
21 Андер Агуэра Эррера
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
4 Удары (всего) 16
0 Удары в створ 7
1 Угловые 4
5 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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