Дубль Лукаку принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Бёрнли»

Источник: AP 2018

Встреча проходила на стадионе «Терф Мур» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе хозяев дублем отметился бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, который отличился на 27-й и 44-й минутах соответственно. На 69-й минуте французский полузащитник Поль Погба не смог реализовать пенальти. На 71-й минуте манкунианцы остались вдесятером после того, как красную карточку получил нападающий Маркус Рашфорд.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» одержал первую победу после двух подряд поражений в АПЛ, а «Бёрнли» продлил серию без побед до четырёх матчей (одна ничья и три поражения).