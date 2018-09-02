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20:23 (мск), источник: Матч ТВ

«Ренн» на своем поле обыграл соперника «Зенита» в ЛЕ

«Ренн» в родных стенах переиграл «Бордо» в матче 4-го тура чемпионата Франции.

Источник: AP 2018

Победу хозяевам поля принесли точные удары Андре Бенжамена и Рами Бенсебени.

По итогам встречи «Ренн» поднялся на пятое место, набрав семь очков, а «Бордо» идет на предпоследней строчке, у «жирондистов» всего три очка в активе. «Бордо» является соперником «Зенита» по групповой стадии Лиги Европы.

Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур

«Ренн» (Ренн) — «Бордо» (Бордо) — 2:0 (2:0).

Голы: Андре, 12. Бенсебени, 16.

Ренн 2:0
Первый тайм: 2:0
Бордо
2.09.2018, 18:00 основной раунд: 4-й тур Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Главные тренеры
Сабри Лямуши Эрик Бедуэ
Голы
12′ Бенжамен Андре 21
16′ Рами Бенсебаини 15
Составы
Томаш Коубек 40
Эдсон Мексер 4
Рами Бенсебаини 15
Жереми Желен 26
Амари Траоре 27
Исмаила Сарр 7
Клеман Гренье 8
Бенжамен Андре 21
66′ Бенжамен Буриго 14
Джеймс Леа Силики 12
67′ Ромен Дель Кастильо 22
М`Бай Ньянг 11
76′ Теосон Сьебатше 9
Мехди Зеффан 2
1 Бенуа Костиль
3 Серхи Паленсия
4 Жюль Кунде
29 Максим Пундже 49′
13 Юнусс Санкаре 60′
18 Ярослав Плашил
10 Самюэль Калу
11 Франсуа Камано
25 Пабло 19′
6 Игор Левчук
19 Лукас Лерагер 72′ 55′
26 Тома Башич
7 Джимми Бриан 64′
12 Николя Де Превиль
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 5
8 Удары в створ 0
6 Угловые 5
12 Фолы 13
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
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