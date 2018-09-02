«Ренн» на своем поле обыграл соперника «Зенита» в ЛЕ
«Ренн» в родных стенах переиграл «Бордо» в матче 4-го тура чемпионата Франции.
«Ренн» в родных стенах переиграл «Бордо» в матче 4-го тура чемпионата Франции.
Победу хозяевам поля принесли точные удары Андре Бенжамена и Рами Бенсебени.
По итогам встречи «Ренн» поднялся на пятое место, набрав семь очков, а «Бордо» идет на предпоследней строчке, у «жирондистов» всего три очка в активе. «Бордо» является соперником «Зенита» по групповой стадии Лиги Европы.
Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур
«Ренн» (Ренн) — «Бордо» (Бордо) — 2:0 (2:0).
Голы: Андре, 12. Бенсебени, 16.
|Сабри Лямуши
|Эрик Бедуэ
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|0
|6
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|13
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)