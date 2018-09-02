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21:40 (мск), источник: Prosports.kz

Смаков провел прощальный матч в Актобе

Красивая точка в карьере легенды казахстанского футбола.

Источник: Prosports.kz

Бывший капитан сборной Казахстана, а ныне генеральный директор «Актобе» провел свой прощальный матч на стадионе имени Кобланды Батыра, сообщает Prosports.kz.

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Команда «Друзья Смакова» играла против ветеранов «Актобе». В составе обеих команд было множество прославленных футболистов Казахстана с которыми Смаков играл, как в премьер-лиге, так и за рубежом.

Также на игре присутствовали руководители многих казахстанских клубов, а также генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин и президент ПФЛК Олжас Абраев. Кроме того, аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев преподнес Смакову в подарок автомобиль.

На 79-й минуте состоялась символичная замена — Самат Смаков уступил место на поле своему сыну — Аламгиру, который является воспитанником Академии «Кайрата». В итоге Смаков-младший даже забил, а команда ветеранов «Актобе» победила со счетом 6:5.

Все доходы от продажи билетов (стоимость которых — 300 тенге) будут отправлены на благотворительность.

КАБЕНОВ Алибек

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