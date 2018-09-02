Фаворит группы «Астаны» в Лиге Европы с позором прервал невероятную беспроигрышную серию
Киевское «Динамо», которое является соперником «Астаны» по группе Лиги Европы, потерпело поражение в чемпионате Украины, сообщает Sports.kz.
Киевское «Динамо», которое является соперником «Астаны» по группе Лиги Европы, потерпело поражение в чемпионате Украины, сообщает Sports.kz.
Матч 7-го тура с «Карпатами» в Киеве завершился поражением хозяев — 0:2. В составе львовской команды дублем отметился Марьян Швед (17-я и 45-я минуты).
Добавим, что с 56-й минуты «Карпаты» играли в меньшинстве — с поля был удален Ади Мехремич.
После шести игр «Динамо» с 13 очками
Напомним, «Динамо» является фаворитом группы К Лиги Европы. Также в этом квартете «Астане» будут противостоять французский «Ренн» и чешский «Яблонец». Первый матч казахстанцы проведут 20 сентября в Киеве.
|Александр Хацкевич
|Сергей Зайцев
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|Желтые карточки
|Красные карточки
|11
|Удары (всего)
|3
|7
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|24
|4
|Офсайды
|1