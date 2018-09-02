Фаворит группы «Астаны» в Лиге Европы с позором прервал невероятную беспроигрышную серию

Матч 7-го тура с «Карпатами» в Киеве завершился поражением хозяев — 0:2. В составе львовской команды дублем отметился Марьян Швед (17-я и 45-я минуты).

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Добавим, что с 56-й минуты «Карпаты» играли в меньшинстве — с поля был удален Ади Мехремич.

После шести игр «Динамо» с 13 очками по-прежнему занимает третье место. «Карпаты» прервали 16-матчевую серию киевлян без поражений (11 в прошлом сезоне, 5 — в этом).