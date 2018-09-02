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21:45 (мск), источник: Sports.kz

Фаворит группы «Астаны» в Лиге Европы с позором прервал невероятную беспроигрышную серию

Киевское «Динамо», которое является соперником «Астаны» по группе Лиги Европы, потерпело поражение в чемпионате Украины, сообщает Sports.kz.

Матч 7-го тура с «Карпатами» в Киеве завершился поражением хозяев — 0:2. В составе львовской команды дублем отметился Марьян Швед (17-я и 45-я минуты).

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Добавим, что с 56-й минуты «Карпаты» играли в меньшинстве — с поля был удален Ади Мехремич.

После шести игр «Динамо» с 13 очками по-прежнему занимает третье место. «Карпаты» прервали 16-матчевую серию киевлян без поражений (11 в прошлом сезоне, 5 — в этом).

Напомним, «Динамо» является фаворитом группы К Лиги Европы. Также в этом квартете «Астане» будут противостоять французский «Ренн» и чешский «Яблонец». Первый матч казахстанцы проведут 20 сентября в Киеве.

Динамо К 0:2
Первый тайм: 0:2
Карпаты
2.09.2018, 19:30 основной раунд: 7-й тур
Главные тренеры
Александр Хацкевич Сергей Зайцев
Голы
  Marian Shved 17′
  Marian Shved 45′
Составы
Бойко Д. 71
Кадар Т. 44
75′ Бурда Н. 26
Кендзера Т. 94
Шапаренко Н. 10
Буяльский В. 29
Вербич Б. 7
Цыганков В. 15
25′ Пиварич Й. 23
Сидклей  
71′ Че Че 6
86′ Калитвинцев В.  
46′ Супряга В. 89
Русин Н.  
1 Maksim Kuchinsky 88′
54 Orest Lebedenko
99 Adi Mehremic 26′ 56′
50 Oleksiy Kovtun
94 Денис Мирошниченко
21 Эрбес К.
20 Francisco Di Franco
33 Мякушко С.
9 Алексей Гуцуляк 76′ 76′
  Назар Вербный 82′
10 Jorge Carrascal 58′ 46′
  Oleg Boroday
35 Marian Shved 67′
  Кавинский В.
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
11 Удары (всего) 3
7 Удары в створ 3
7 Угловые 3
10 Фолы 24
4 Офсайды 1
Судьи
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол с пенальти
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