Минское «Динамо» прервало серию неудач, одолев «Неман»
В рамках 20-го тура высшей лиги минское «Динамо» дома с трудом переиграло «Неман» — 1:0.
В рамках 20-го тура высшей лиги минское «Динамо» дома с трудом переиграло «Неман» — 1:0.
ДИНАМО Мн — НЕМАН — 1:0
Минск. 2 сентября. Стадион «Динамо». 19.30.
Судьи — В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Ковалев (все — Осиповичи); П. Коронец (Жодино), Д. Дмитриев (Фаниполь).
ДИНАМО Мн: Горбунов — Галович (к), Швецов, Гаврилович — Бегунов, Корзун, Яхая, Соловей (Макась, 46) — Иванов (Шитов, 80), Хващинский (Антилевский, 63), Гуренко. Запасные: Игнатович, Фатаи, Треботич, Наваловский.
НЕМАН: Курганский — Бебей, Кантария, Хвалько, Абуна — Легчилин, Савостьянов — Яблонский (Рудик, 71), Жуковский (к), Цеслюкевич (Якимов, 79) — Рассадкин (Януш, 60). Запасные: Василючек, Концевой, Горбач, Лукашевич.
ГОЛ: 1:0 — Галович (64). Предупреждения: Галович (37), Цеслюкевич (38), Легчилин (53), Антилевский (90), Рудик (91+).