Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако2
Марсель2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис1
Севилья0
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ахмат2
Уфа1
Футбол. Зарубежный
21:30
Аталанта0
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
21:30
Кьево0
Эмполи0
Футбол. Зарубежный
21:30
Лацио1
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
21:30
Сампдория3
Наполи0
Футбол. Зарубежный
21:30
Сассуоло5
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
21:30
Торино0
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал К0
Заря Лг5
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо К0
Карпаты2
Футбол. Зарубежный
19:30
Барселона8
Уэска2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит0
Спартак0
Футбол. Зарубежный
19:00
Шальке-040
Герта2
Футбол. Зарубежный
19:00
Фиорентина1
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн2
Бордо0
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли0
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд2
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
17:15
Алавес2
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
17:00
Львов2
Александрия2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо2
Оренбург0
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг1
Фортуна Д1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен0
Амьен0
Футбол. Зарубежный
15:30
Кардифф Сити2
Арсенал3
Футбол. Премьер-лига
14:00
Енисей0
Арсенал Т0
Футбол. Зарубежный
14:00
Десна0
Олимпик Д1
Футбол. Зарубежный
13:00
Леванте2
Валенсия2
Все события
Фоторепортажи
35«Зенит» — «Спартак»: триллер с судейским скандалом
12Акинфеев продлил контракт с ЦСКА
21:48 (мск), источник: Прессбол

Минское «Динамо» прервало серию неудач, одолев «Неман»

В рамках 20-го тура высшей лиги минское «Динамо» дома с трудом переиграло «Неман» — 1:0.

Источник: Reuters

ДИНАМО Мн — НЕМАН — 1:0

Минск. 2 сентября. Стадион «Динамо». 19.30.

Судьи — В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Ковалев (все — Осиповичи); П. Коронец (Жодино), Д. Дмитриев (Фаниполь).

Читайте также
БАТЭ с минимальным счетом одолел «Слуцк»

ДИНАМО Мн: Горбунов — Галович (к), Швецов, Гаврилович — Бегунов, Корзун, Яхая, Соловей (Макась, 46) — Иванов (Шитов, 80), Хващинский (Антилевский, 63), Гуренко. Запасные: Игнатович, Фатаи, Треботич, Наваловский.

НЕМАН: Курганский — Бебей, Кантария, Хвалько, Абуна — Легчилин, Савостьянов — Яблонский (Рудик, 71), Жуковский (к), Цеслюкевич (Якимов, 79) — Рассадкин (Януш, 60). Запасные: Василючек, Концевой, Горбач, Лукашевич.

ГОЛ: 1:0 — Галович (64). Предупреждения: Галович (37), Цеслюкевич (38), Легчилин (53), Антилевский (90), Рудик (91+).

Неман
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 КХЛ. 4 момента, которые заставляют беспокоиться за минское "Динамо"
Тест. Дуайер утверждает, что минское "Динамо" готово к сезону. А ты готов?
«Спартак» без Промеса не забил, «Зенит» с Дзюбой — тоже
«Барселона» забила 8 мячей в матче чемпионата Испании
Дзюба сломал Жиго. Его дисквалифицируют на 6 матчей?
Тренер сборной Хорватии обрушился с критикой на Роналду
«Спартак» с крупной победы стартовал в регулярном чемпионате КХЛ
«Ахмат» играет с «Уфой» в РПЛ (трансляция)
«Сезон охоты открыт». Что окружало матч «Зенит» — «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь