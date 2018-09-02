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22:10 (мск), источник: Матч ТВ

«Барселона» забила 8 мячей в матче чемпионата Испании

Каталонская «Барселона» на своем поле не испытала проблем с «Уэской» в матче 3-го тура чемпионата Испании.

Источник: AP 2018

Сине-гранатовые пропустили уже на 3-й минуте игры, однако затем восемь раз поразили ворота оппонента. Дубли на свой счет записали аргентинец Лионель Месси и уругваец Луис Суарес.

Коллектив Эрнесто Вальверде одержал третью победу кряду и догнал мадридский «Реал».

Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

«Барселона» (Барселона) — «Уэска» (Уэска) — 8:2 (3:2).

Голы: Месси, 16, 61. Пулидо, 24 (в свои ворота). Суарес, 39, 90 (с пенальти). Дембеле, 48. Ракитич, 52. Альба, 81. — Эрнандес, 3. Гальяр, 42.

Барселона 8:2
Первый тайм: 3:2
Уэска
2.09.2018, 19:30 основной раунд: 3-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Франко Лео
Голы
16′ Лионель Месси (И. Ракитич) 10
24′ Хорхе Майораль Пулидо 14
39′ Луис Суарес (Жорди Альба) 9
48′ Усман Дембеле (Л. Суарес) 11
52′ Иван Ракитич (Л. Месси) 4
61′ Лионель Месси (Ф. Коутинью) 10
81′ Жорди Альба (Л. Месси) 18
90+3′ Луис Суарес 9
9 Кучо (С. Лонго) 3′
11 Алекс Гальяр (Б. Мойсес Гомес) 42′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Филиппе Коутинью 7
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
Серхио Бускетс 5
Усман Дембеле 11
76′ Серхи Роберто 20
Артур 8
65′ Самюэль Юмтити 23
Клеман Лангле 15
71′ Иван Ракитич 4
88′ Артуро Видаль 22
1 Аксель Вернер
24 Хорхе Мирамон
16 Луиш Карлуш Луизинью 26′
3 Хавьер Эчейта
14 Хорхе Майораль Пулидо
6 Бордонадо Мойсес Гомес
8 Гонсало Мелеро
23 Дамиан Мусто 87′
11 Алекс Гальяр 65′
4 Рубен Семеду
9 Кучо 72′
19 Эсекиэль Авила
12 Самуэле Лонго 58′
21 Сердар Гюрлер
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
31 Удары (всего) 7
15 Удары в створ 3
9 Угловые 4
6 Фолы 12
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
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