«Барселона» забила 8 мячей в матче чемпионата Испании
Каталонская «Барселона» на своем поле не испытала проблем с «Уэской» в матче 3-го тура чемпионата Испании.
Каталонская «Барселона» на своем поле не испытала проблем с «Уэской» в матче 3-го тура чемпионата Испании.
Коллектив Эрнесто Вальверде одержал третью победу кряду и догнал мадридский «Реал».
Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур
«Барселона» (Барселона) — «Уэска» (Уэска) — 8:2 (3:2).
Голы: Месси, 16, 61. Пулидо, 24 (в свои ворота). Суарес, 39, 90 (с пенальти). Дембеле, 48. Ракитич, 52. Альба, 81. — Эрнандес, 3. Гальяр, 42.
|Эрнесто Вальверде
|Франко Лео
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|31
|Удары (всего)
|7
|15
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес (Испания)