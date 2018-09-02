Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако2
Марсель2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис1
Севилья0
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ахмат2
Уфа1
Футбол. Зарубежный
21:30
Аталанта0
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
21:30
Кьево0
Эмполи0
Футбол. Зарубежный
21:30
Лацио1
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
21:30
Сампдория3
Наполи0
Футбол. Зарубежный
21:30
Сассуоло5
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
21:30
Торино0
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал К0
Заря Лг5
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо К0
Карпаты2
Футбол. Зарубежный
19:30
Барселона8
Уэска2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит0
Спартак0
Футбол. Зарубежный
19:00
Шальке-040
Герта2
Футбол. Зарубежный
19:00
Фиорентина1
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн2
Бордо0
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли0
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд2
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
17:15
Алавес2
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
17:00
Львов2
Александрия2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо2
Оренбург0
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг1
Фортуна Д1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен0
Амьен0
Футбол. Зарубежный
15:30
Кардифф Сити2
Арсенал3
Футбол. Премьер-лига
14:00
Енисей0
Арсенал Т0
Футбол. Зарубежный
14:00
Десна0
Олимпик Д1
Футбол. Зарубежный
13:00
Леванте2
Валенсия2
Все события
Фоторепортажи
35«Зенит» — «Спартак»: триллер с судейским скандалом
12Акинфеев продлил контракт с ЦСКА
23:07 (мск), источник: Прессбол

Александр Хацкевич принял решение покинуть пост главного тренера киевского «Динамо»

Белорусский специалист Александр Хацкевич на пресс-конференции после поражения от «Карпат» в домашнем матче 7-го тура чемпионата Украины объявил о намерении уйти в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

У нас еще будет разговор с президентом. Но для себя я решение принял. Поблагодарил ребят в раздевалке за совместную работу и совместно проведенное время, — приводит слова Хацкевича football.ua.

«Динамо» не может победить в четырех матчах подряд. Киевляне уступили «Аяксу» (1:3), затем сыграли вничью с «Черноморцем» (1:1) и «Аяксом» (0:0), а в воскресенье потерпели поражение от «Карпат» (0:2).

Динамо К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 КХЛ. 4 момента, которые заставляют беспокоиться за минское "Динамо"
Тест. Дуайер утверждает, что минское "Динамо" готово к сезону. А ты готов?
«Спартак» без Промеса не забил, «Зенит» с Дзюбой — тоже
«Барселона» забила 8 мячей в матче чемпионата Испании
Дзюба сломал Жиго. Его дисквалифицируют на 6 матчей?
Тренер сборной Хорватии обрушился с критикой на Роналду
«Спартак» с крупной победы стартовал в регулярном чемпионате КХЛ
«Ахмат» играет с «Уфой» в РПЛ (трансляция)
«Сезон охоты открыт». Что окружало матч «Зенит» — «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь