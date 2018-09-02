Александр Хацкевич принял решение покинуть пост главного тренера киевского «Динамо»
Белорусский специалист Александр Хацкевич на
Белорусский специалист Александр Хацкевич на
У нас еще будет разговор с президентом. Но для себя я решение принял. Поблагодарил ребят в раздевалке за совместную работу и совместно проведенное время, — приводит слова Хацкевича football.ua.
«Динамо» не может победить в четырех матчах подряд. Киевляне уступили «Аяксу» (1:3), затем сыграли вничью с «Черноморцем» (1:1) и «Аяксом» (0:0), а в воскресенье потерпели поражение от «Карпат» (0:2).