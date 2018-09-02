«Герта» обыграла «Шальке» в матче бундеслиги
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболисты «Шальке» потерпели поражение от берлинской «Герты» в домашнем матче второго тура чемпионата Германии.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболисты «Шальке» потерпели поражение от берлинской «Герты» в домашнем матче второго тура чемпионата Германии.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе берлинской команды дубль оформил Ондрей Дуда (15-я и 90+6-я минуты).
Полузащитник «Шальке» Даниэль Калиджиури не реализовал пенальти на 13-й минуте. Хозяева поля заканчивали игру в меньшинстве: на 90-й минуте прямую красную карточку получил украинский полузащитник Евгений Коноплянка.
«Шальке» является соперником московского «Локомотива» по группе D в Лиге чемпионов. Первый матч команд пройдет 3 октября в Москве, ответная игра — 11 декабря в Гельзенкирхене.
|Доменико Тедеско
|Паль Дардаи
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|1
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|0
|18
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Саша Штегеманн (Германия)