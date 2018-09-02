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2 сентября, источник: Р-Спорт

«Герта» обыграла «Шальке» в матче бундеслиги

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболисты «Шальке» потерпели поражение от берлинской «Герты» в домашнем матче второго тура чемпионата Германии.

Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе берлинской команды дубль оформил Ондрей Дуда (15-я и 90+6-я минуты).

Полузащитник «Шальке» Даниэль Калиджиури не реализовал пенальти на 13-й минуте. Хозяева поля заканчивали игру в меньшинстве: на 90-й минуте прямую красную карточку получил украинский полузащитник Евгений Коноплянка.

«Шальке» является соперником московского «Локомотива» по группе D в Лиге чемпионов. Первый матч команд пройдет 3 октября в Москве, ответная игра — 11 декабря в Гельзенкирхене.

Шальке-04 0:2
Первый тайм: 0:1
Герта
2.09.2018, 19:00 основной раунд: 2-й тур Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Главные тренеры
Доменико Тедеско Паль Дардаи
Голы
10 Ондрей Дуда (Я. Дилросюн) 15′
10 Ондрей Дуда 90+6′
Нереализованные пенальти
13′ Д. Калиджури 18
Составы
Ральф Ферманн 1
Салиф Сане 26
Роналду Апаресиду Родригес Налду 29
Уэстон Маккенни 2
Набиль Бенталеб 10
90+5′ Евгений Коноплянка 11
Даниэль Калиджури 18
81′ Марк Ут 7
73′ Абдул Рахман Баба 14
Амин Харит 25
51′ Себастьян Руди 13
Суат Сердар 8
57′ Брель Эмболо 36
Гвидо Бургшталлер 19
22 Руне Ярстейн 51′
5 Никлас Штарк
17 Максимилиан Миттельштедт
25 Джордан Торунарига
10 Ондрей Дуда
15 Марко Груич
20 Валентино Лазаро
23 Арне Майер
4 Карим Рекик 6′
16 Явайро Дилросюн
8 Саломон Калу 90′
32 Деннис Ястржембски
19 Ведад Ибишевич 67′
28 Фабиан Лустенбергер
Статистика
1 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 3
9 Угловые 0
18 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Саша Штегеманн (Германия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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