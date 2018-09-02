«Герта» обыграла «Шальке» в матче бундеслиги

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе берлинской команды дубль оформил Ондрей Дуда (15-я и 90+6-я минуты).

Полузащитник «Шальке» Даниэль Калиджиури не реализовал пенальти на 13-й минуте. Хозяева поля заканчивали игру в меньшинстве: на 90-й минуте прямую красную карточку получил украинский полузащитник Евгений Коноплянка.