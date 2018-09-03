«Бенфика» разгромила «Насьонал» в четвертом туре чемпионата Португалии
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболисты лиссабонской «Бенфики» одержали крупную победу над «Насьоналом» в выездном матче четвертого тура чемпионата Португалии.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболисты лиссабонской «Бенфики» одержали крупную победу над «Насьоналом» в выездном матче четвертого тура чемпионата Португалии.
Игра, прошедшая в воскресенье в Фуншале, закончилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе «Бенфики» мячи забили Харис Сеферович (28-я минута), Эдуардо Сальвио (45), Алекс Гримальдо (76), Рафа Силва (90+3).
После четырех туров «Бенфика» делит первое место в чемпионате Португалии с «Брагой» и лиссабонским «Спортингом» (все — по 10 очков).