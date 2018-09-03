Футболисты «Сампдории» разгромили «Наполи» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. «Сампдория» одержала крупную победу над «Наполи» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. «Сампдория» одержала крупную победу над «Наполи» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Генуе в воскресенье, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Грегуар Дефрель (11 и 32-я минуты) и Фабио Квальярелла (75).
Результаты других матчей дня:
«Аталанта» — «Кальяри» — 0:1,
«Кьево» — «Эмполи» — 0:0,
«Лацио» — «Фрозиноне» — 1:0,
«Сассуоло» — «Дженоа» — 5:3.